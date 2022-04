Pogba, meg egy fél csapat – egyre bővül a lehetséges távozók névsora Manchesterben

Nyerj ingyen 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Előfordulhat, hogy bár tart még a szezon, de többet nem láthatják a manchesteri szurkolók saját csapatukban pályára lépni Paul Pogbát. A 29 éves francia – akit annak idején José Mourinho vírusként aposztrofált – két helyről is kapott sajtóhírek szerint ajánlatot. A középpályás jelenleg tehát vélhetően éppen azt próbálja meg kitalálni menedzsmentjével, hogy a Real Madrid, vagy a Paris Saint-Germain szerződéstervezetére mondjon igent. A United szurkolók egy jó részét már nem is érdekli, hogy hol folytatja Pogba, csak menjen!

Pogba mellett azonban Juan Mata, Nemanja Matics, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Eric Bailly, Phil Jones, Anthony Martial, Alex Telles és Aaron Wan-Bissaka távozására is fel kell készülni, de a kevés játéklehetőség miatt Dean Henderson is szívesen váltana. De hát a jelenlegi ideiglenes menedzser, a nyártól tanácsadóként dolgozó Ralf Rangnick valami hasonlót vetített elő a Liverpool elleni hatalmas zakó után. Igaz, a német akkor 8, vagy akár 10 érkezőről beszélt, de aki tud a sorok között olvasni, az pontosan sejthette, hogy legalább ennyi távozó is lesz.

A lehetséges érkezőkről pedig folyamatosan lehet olvasni a cikkeket. Szinte biztosra vehető, hogy az Ajaxtól átköltöző Erik ten Hagot követi majd a védelem több pontján is bevethető Jurriën Timber. Harry Kane neve idén is felmerült, és ott van Darwin Núnez is, a Benfica sztárja. De ten Hag állítólag mindenképpen megnézné Andreas Pereirát, aki a United kölcsönjátékosaként szerepel a brazil Flamengóban.

A Transfermarkt a múlt héten, ten Hag kinevezése után a következő lehetséges, jövőben manchesteri kezdő-tizenegyet vizionálta a holland edző által preferált 4-3-3-as felállásban: De Gea – Timber (jelenleg: Ajax), Akanji (Dortmund), Rüdiger (Chelsea), Shaw, - Nkunku (Leipzig), Laimer (Leipzig), Fernandes, Sancho, Núnez (Benfica), Ronaldo.

