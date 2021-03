Pogba csereként beálllva vált hőssé Milánóban

A nap legjobban várt EL mérkőzésén a Milan fogadta a Manchester Unitedet. Angliában 1-1-es döntetlent játszottak a felek, így a visszavágó előtt teljesen nyílt volt a továbbjutás kérdése.

Az első mérkőzésen a 92. percbén mentette döntetlenre Pioli csapata, ám hiába a kedvező eredmény, az utóbbi hetek pocsék formája után nehéz elhinni, hogy optimista hangulatban készültek a visszavágóra.

Ibrahimovic végre leülhetett a padra sérülését követően, míg a másik oldalon Pogba hasonló okokból szintén csak a cseresorban kapott szerepet - ennek később lesz jelentősége.

Az első féldő eseménytelenül zajlott, kevés lehetőség adódott a csapatok előtt, komoly helyzet nem is igazán alakult ki, egészen Krunic helyzetéig: a horvát öt méterrő nem tudta belőni Saelmaekers jobboldali beadását.

A második játékrészre már Pogábval futott ki a Unidet, a francia világbajnok Rashford helyére állt be. Nem telt el két perc, és a középpályás megszerezte csapata vezető és mint később kiderült, a továbbjutás szempontjából a mindent eldöntő gólt.

Egy végeláthatatlan kapu előtti kavarodásnál előbb az egész meccsen gyengén játszó Meite és Fred is szerencsétlenkedik a kapu előtt, Pogba pedig a lehető legjobb ütemben érkezik és belsőzi Donnarumma kapujába. 0-1

PAUL POGBA GOAL ON HIS RETURN FROM INJURY! pic.twitter.com/BRlQevrAID