Pochettino szerint nem trófeák kellenek a Tottenham szintlépéséhez

Továbbra is a BL-indulás kiharcolása a cél az londoni csapat számára.

A Crystal Palace elleni vereséget követően a Tottenham egy héten belül két hazai kupasorozattól is kénytelen volt elbúcsúzni, de a csapatot irányító Mauricio Pochettino szerint nem ezektől a trófeáktól fog szintet lépni csapata.

A Tottenham múlt héten a Chelsea otthonában büntetőpárbajban maradt alul a Ligakupa elődöntőjében, vasárnap pedig a Crystal Palace lepte meg egy 2-0-s győzelemmel az észak-londoni együttest az FA-kupában.

A legutóbbi vereséget követően Pochettino elmondta, nem ezek a sorozatok élveznek prioritást a klub számára:

- Megint arról vitatkozunk, hogy egy trófea a következő szintre emelné-e a klubot. Én személy szerint ezzel nem értek egyet, ezek a kupák csak az egót növelik. A legfontosabb a Tottenham számára továbbra is az első négy hely valamelyikének megszerzése a bajnokságban. Természetesen csalódottak vagyunk, már pár nap alatt kiestünk mindkét kupából, nem is érezhetnénk mást. Ugyanakkor pozitívnak kell maradnunk, mert jó helyzetben vagyunk a Premier League-ben, és még ott vagyunk a Bajnokok Ligájában is. Ez hatalmas motiváció a klub számára, emiatt pedig erősnek kell lennünk.

- Az emberek arra vágynak, hogy nyerjünk néhány kupát, de a Ligakupa vagy az FA-kupa megnyerése inkább a szerencséről, és nem a keretek minőségéről szól - nyilatkozta az argentin szakember.

A cikk lejjebb folytatódik

A Tottenham Hotspur jelenleg a harmadik helyen áll a Premier League tabelláján, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Borussia Dortmunddal fognak megmérkőzni.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!