Pochettino: „Mbappé a Premier League-ről kérdez és angolul beszél velem”

A világbajnok csatár egyre többet kérdezgeti a PSG vezetőedzőjét Angliáról.

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és vidd a milliókat!

Szoros kapcsolatot alakított ki Mauricio Pochettinóval Kylian Mbappé, aki a szakember elmondása szerint egyre többet érdeklődik az angol bajnokságról.

Szerdán érdekes napja lesz a PSG-nek és a csatárnak is, hiszen a francia együttes a Manchester Cityvel játszik a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Ez már önmagában is jelentős esemény, de a City az egyike azon kluboknak, amelyek idén nyáron meg akarják vásáolni Mbappét.

„Kylian szereti a futballt és szeret róla beszélni is – mondta Pochettino a The Guardinnak. – Sokat kérdez Angliáról – milyen a játék, a mentalitás és a kultúra? Csak 22 éves, de nagyon érett, magabiztos és tehetséges. A francia mellett tökéletesen beszél angolul és spanyolul is, én ezen a két nyelven beszélek vele. De már mondtam neki, hogy gyakorolnom kell a franciát a fejlődés érdekében, de azt mondta, hogy neki jobb, ha angolul kommunikálunk.”

Ezekkel a mondatokkal persze a szakvezető csak olajat öntött a tűzre, hiszen továbbra sem tudni, hogy Mbappé hol folytatja a pályafutását. A kérők között van angol klub, a City mellett a Liverpool, a Manchester United és a Chelsea, a spanyolok közül pedig a Real Madrid. Utóbbi városában ráadásul már lakást is keresnek az ügynökei. Persze, ha igaz, hogy szoros a kapcsolata Pochettinóval, közeli a barátsága Neymar-ral, akkor az amellett szól, hogy Párizsban marad.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A PSG sikere jövedelmező lehet, hiszen 3,30-szoros pénzt fizet rá az Unibet.