Pochettino jelezte távozási szándékát a PSG vezetésének

Az argentin tréner kérte jelenlegi munkáltatójánál szerződése felbontását, a Tottenham és a Real Madrid érdeklődéséről a Goal is írt már.

A Goal meg tudja erősíteni, hogy a Mauricio Pochettino távozási szándékáról tájékoztatta a Paris Saint Germain vezetőségét, az ok nagyon egyszerű – amellett, hogy nem volt igazi sikertörténet párizsi szerepvállalása – a Real Madrid, és korábbi klubja, a Tottenham is élénken érdeklődik az argentin edző iránt.

Pochettinót azonban még további egy évig szerződés köti a francia óriáshoz, ugyanakkor érthető, hogy a Real Madrid jelentkezése „megmozgatta”, a Tottenhammel pedig már közölte is, mely két feltétellel térne vissza Londonba.

Pedig Párizsban úgy tervezték, hagyják dolgozni Pocsettinót, annak ellenére, hogy a francia bajnokságban a Lille mögött csak a második helyen végzett a PSG. A Goal információ szerint Pochettino azt már elhatározta, bármilyen döntést is hozzon a Paris Saint Germain vezetése, elfogadja, tiszteletben tartja azt, még akkor is, ha ez azt jelenti, a következő 12 hónapban is Párizsban kell dolgoznia.

