PL: nyert a Liverpool, Mohamed Szalah újabb csúcsa

Mohamed Szalah újabb ponton vonult be a történelmébe: ő az első játékos a vörösk között, aki egymást követő négy bajnoki nyitányon is betalált, ráadásul nem is egyszer. Ez rajta kívül csak Teddy Sheringhamnek sikerült. Az egyiptomi csatár triplájának is köszönhetően 4–3-ra nyert a bajnok az újonc Leeds ellen.

A vörösök jól kezdtek, hiszen ,ár a 4. percben gólt szerzett Szalah, egy egészen érdekes körülmények között megítélt 11-esből. A Leeds védőjének térdéről pattant a labda a kezére, jött a büntető és a hazai vezetés. A válasz sem késett sokat, mert Jack Herrison szép lövéssel egyenlített. A 20. percben ismét a hazai csapat vezetett: Virgil van Dijk fejelt a kapuba úgy, hogy Illan Meslier már csak a vonalon túl tudott blokkolni. Ezt követte a védő hibája. Elkönnyelműsködött egy labdát, lazán alatz felszabadítani, de a labda Patrick Bamford elé került, a vendégjátékos ki is használta a ziccert.

A szünet előtt jött egy Szalah bomba, amivel ismét a Liverpool vezetett – ez volt a hét gól legszebbike. Íme:

Több csapat

A cikk lejjebb folytatódik

A szünet után a Liverpoolnak volt nagyobb helyzete, de Wijnaldum, Firmino és Mané sem tudta a kapuba paszírozni a labdát. Ellenben jött Mateusz Klich és ismét egyenlített a Leeds – szép lövés ment az alsó sarokba.

Óriási meccs volt, amin mindkét csapatnak volt meccslabdája, de végül a 88. percben Rodrigo rossz becsúszását követően jogos 11-eshez jutott a Liverpool, amit Szalah értékesített, ezzel nyert a bajnok az újonc ellen. Ne legyen ennél rosszabb meccs ebben a szezonban.

LIVERPOOL–LEEDS UNITED 4–3 (3–2)

Liverpool, Anfield. Vezette: Oliver

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Wijnaldum, Henderson (C. Jones, 66.), N. Keita (Fabinho, 59.) – Szalah, Firmino, Mané. Menedzser: Jürgen Klopp.

Leeds: Meslier – Ayling, Koch, Struijk, Dallas – Phillips – Hélder Costa, Pablo Hernández (Roberts, 62.), Klich (Shackleton, 81.), Harrison – Bamford (Rodrigo, 62.). Menedzser: Marcelo Bielsa.

Gólszerző: Szalah (4., 33., 88. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Van Dijk (20.), ill. Harrison (12.), Bamford (30.), Klich (66.)