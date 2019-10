PL: Klopp a hónap edzője, Aubameyang lett szeptember legjobbja

A Premier League Twitter oldalán tette közzé pénteken szeptember legjobbjait.

Eszerint a menedzsere, Jürgen Klopp lett az elmúlt hónap menedzsere, nem is véletlen, hiszen a Vörösök minden meccsüket megnyerték Angliában, így értelemszerűen szeptemberben is.

Another month, another award 🏅 @LFC boss Jurgen Klopp wins @BarclaysFooty September Manager of the Month! #PLAwards pic.twitter.com/d21OdD91jt

A hónap labdarúgója Pierre-Emerick Aubameyang lett.

Az támadója ugyanis 4 meccs alatt 5 találatot ért el.

4 games, 5 goals, 95 pace ⚡ @aubameyang7 is your September #PL POTM 🏆 pic.twitter.com/0E4jBJ6XyH

Szeptember legszebb gólját pedig a Southampton játékosa, Moussa Djenepo szerezte.

Those skills 🤤

That finish 😍@MoussaDjenepo2 is your @budfootball September Goal of the Month winner!#PLAwards pic.twitter.com/hnzW9DKiqB