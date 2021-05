PL: ezüstérmes a United, előzött a Chelsea

Az angol labdarúgó-bajnokság utolsó előtti, 37. fordulójának keddi mérkőzésein hosszú idő után - ha korlátozott számban is, de - újra lehettek nézők a lelátókon.

A Manchester United a 15. percben Cavani parádés találatával szerzett vezetést hazai pályán a már biztos kieső Fulham ellen. A 34 éves uruguayi támadó David de Gea kirúgása után Bruno Fernandes sarkazásával indulhatott kapura, ám 35 méternél nem ment közelebb, onnan emelt óriási gólt a vendég kapuba. A győzelemhez azonban ez nem volt elég, a Fulham a 76. percben Joe Bryan révén egyenlített, így 1-1-es döntetlen született.

A Leeds Bamford és Roberts hajrábeli találataival verte 2-0-ra idegenben a Southamptont.

A bajnok Manchester City a Brighton otthonában Gündogan révén már a 2. percben vezetést szerzett, viszont nyolc minutummal később Cancelo piros lapja miatt emberhátrányba került. A második játékrész elején Foden góljával így is sikerült megduplázni a vendég előnyt, ám a hazaiak szép lassan kihasználták fórjukat, Trossard, Webster és Burn találataival megfordították a találkozót és nyertek 3-2-re.

A játéknap rangadóján a forduló előtt 4. helyen álló Chelsea a 3. Leicestert fogadta. Ugyanez a két csapat három nappal korábban az FA-kupa döntőjében találkozott, akkor a Leicesternek jött ki jobban a lépés. Akkor is és most is annulált szabálytalanság miatt a VAR 1-1 Chelsea-gólt, ezúttal a 35. percben Werner találatát vonták vissza kezezés miatt, a fordulást követően viszont Rüdiger és Jorginho is gólt szerzett, amelyre a vendégek csak egyszer, Ihenacho révén tudtak válaszolni. Ezzel a két csapat helyet cserélt a tabellán és az is eldőlt, hogy a Manchester United már biztosan ezüstérmes.

