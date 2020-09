PL: az Everton Londonban nyert a Tottenham ellen

Sokan úgy számolnak, hogy a Premier League-szezon meglepetéscsapata az Everton lesz és a kék-fehérek az első körben már hoztak is egy érdekes eredményt, hiszen Londonban győzték le a Tottenham-et.

Már a meccs elején is jobb volt Carlo Ancelotti csapata, amelyből leginkább a James Rodríguez volt elemében. A Real Madridtól igazolt támadó több alkalommal is kecsegtető helyzetbe került. Igazi ziccere azonban nem neki, hanem csapattársának Richarlisonnak volt, ám lövése után Hugo Lloris nagyot védett. Az első félidőben több lehetőség is adódott a csapatok előtt, de gól nem született. Ellenben a szünet után, Lucas Digne beadása után Dominic Calvert-Lewin fejelte a kapuba a labdát.

Ezzel el is dőlt a meccs, mert hiába küzdött a Tottenham egyenlíteni nem tudott. Bár az ember nem gondolná, így lett történelmi jelentőssége a meccsnek, hiszen a londoniak kispadján ülő José Mourinho pályafutása során először veszített nyitómeccsen.

1 - José Mourinho has been defeated on the opening matchday of a league campaign for the first time in his managerial career in what is his 19th such match, winning 11 and drawing seven of the previous 18 before today. Skewed. pic.twitter.com/zkT1zn4fXO