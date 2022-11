Pisztolyt fogott a partjelzőre a megye 3-as focista

A labdarúgó elmondása szerint csak játékpisztollyal bohóckodott, a rendőrség azonban eljárást indított.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Pér-Tényő tartalékbajnokin történt olyan eset, amit általában argentin vagy brazil alsóbb ligás meccsekről szóló tudósításokban lehet olvasni. Az egyik, egyébként a meccskeretbe nem nevezett vendég futballista egy fegyvernek látszó tárgyat tartott a partjelző felé, az esetről ráadásul fotó is készült, és felkerült az egyik közösségi média felületre.

Így a történtekről tudomást szerzett az egyik játékvezető édesapja is, aki értesítette a gyermekét. A közreműködők egyébként a helyszínen nem is észlelték a szituációt, mint azt a Kisalföld című lapnak elmondták, nem történ olyan eset a pályán, ami előidézhetne ilyen reakciót, igaz, a mérkőzés jegyzőkönyvében rögzítették a különös eseményt, amely nyomán a megyei labdarúgó szövetség feljelentést tett az ügyben. A lap utolérte a tettest is, a játékos csak viccelődni szeretett volna, de megbánta az ötletet.

„Szeretném leszögezni, hogy részemről egyértelműen a viccelődés állt a cselekedetem hátterében, senkit nem volt szándékomban bántani, senkinek nem akartam ártani! A pisztoly egy labdarúgó kisfiánál volt, tőle került hozzám, csupán egy műanyag játék pisztoly, semmi különös. Ott a helyszínen fel sem merült bennem, milyen következményei lehetnek a meggondolatlan bolondozásnak, amit már aznap megbántam. Nagyon sajnálom, óriási butaság volt ezzel gondot okozni másoknak, magamnak és a sportágnak” – idézte a Kisalföld a futballistát.

A futballistával szemben a Győri Rendőrkapitányság zaklatás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A brazil válogatott világbajnoki címe 5-szörös szorzóval fogadható. (x)