Pisont bizonytalan a folytatást illetően

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, a Budapest Honvéd hazai pályán 3-2-s vereséget szenvedett a Budafok ellen, így Pisont Istán csapata jelenleg kieső helyen áll. A klub ikonja, jelenlegi vezetőedzője a mérkőzést követően rendkívül csalódottan és sejtelmesen nyilatkozott: bár elmondta, hogy ezt együtt kell megoldaniuk, célzott rá, hogy nem biztos, hogy a bennmaradást vele harcolja ki a Honvéd.

"Ha visszagondolok a tavaszi vagy a decemberi időszakomra, és az egész pályafutásomra, akkor igazából ezeket a csatákat meg kellett vívni. Mindig éreztem magamban annyi erőt játékosként és edzőként, hogy ki tudtunk jönni a nehéz helyzetekből. Ki tudnánk most is jönni belőle, de nem tudom, hogy lesz-e folytatás, Bízok a csapatban. Tudatosabbnak és koncentráltabbnak kellett volna lennünk. 2-1 után meg lehetett volna nyerni a meccset úgy, ha megrúgjuk a harmadik gólunkat. Ha ott véglegesítjük, akkor 3-1 és teljesen más a helyzet. Rosszul néz ki ez most, össze kell fogni és együtt meg kell csinálni" - mondta az M4-nek Pisont.

A Honvéd utolsó öt mérkőzéséből csak egy mérkőzést nyert meg és jelenleg kiesést jelentő 11. helyen áll a bajnokságban, azonos pontszámmal a 10. helyezett ZTE-vel. Ráaádsul egy hét múlva a listavezető Ferencvároshoz utazik Pisont csapata. Kérdés, hogy akkor még Pisonté lesz-e ez a csapat.