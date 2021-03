Pirlo: „Nyugodtan dolgozom tovább”

A Juventus sorozatban második alkalommal esett ki a BL-ből ilyen korán, az olasz együttest ezúttal a Porto végezte ki. Könnyen lehet, hogy ez egy új korszak kezdetét jelenti a klubnál, amelyben nem lesz benne Andrea Pirlo vezetőedzé és Cristiano Ronaldo.

„Két meccsen négy hibát követtünk el és ez sok a Bajnokok Ligájában, ilyenkor benne van, hogy kiesik az ember – mondta Pirlo a meccs után a Sky Sportnak. – Néhány napot biztosan igénybevesz, hogy elfelejtsük ezt a meccset, de muszáj lesz, mert a bajnokságra kell koncentrálnunk.”

A szakember szerint jól kezték a meccset, de a Demiral szabálytalansága után megítélt büntető mindent megváltoztatott.

„Jól kezdtünk, hiszen Moratának nagy helyzete volt, de a büntető után nehéz helyzetben voltunk. A második félidőben aztán már úgy futballoztunk, ahogy vártuk magunktól. Sajnos az első percekben nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elterveztük, ez sok mindent befolyásolt.”

No meg az is, hogy a hosszabbításban a vendégek szabadrúgásánál Ronaldo és Rabiot is kiugrott a sorfalból és a helyükön át is ment a labda.

„Soha nem fordultak még el a labdától ilyen helyzetben. Hibáztak, ami ezen a szinten nem fér bele, mert megfizetsz érte. Talán nem érezték, hogy veszélyes lenne a szabadrúgás, ezért fordultak el.”

Pirlo edzői pályafutásának ez a kiesés a legnagyobb csalódása.

„Nyilván sokkal jobb Szuperkupát nyerni, mint kiesni a BL-ből, de egy edző karrierjében ez is benne van. Fel kell emelnünk a fejünket, mert vannak jó és fiatal játékosaink, akik mindent megtettek a sikerért.”

A szakember beszélt a jövőjéről is, amelyet tekintve meglepően optimista.

„Nem tudom, hogy tavaly Sarrit a BL-kiesés miatt bocsátották-e el. Most egy összetett projektben vagyok a Juve vezetpedzője és nyugodtan dolgozom tovább. Beszéltem az elnökkel és nem kellett megnyugtatnia, mert nem voltam ideges. Elmondta, hogy az út elején járunk. Sok az új játékosunk, akik már bizonyították, hogy számíthatunk rájuk.”