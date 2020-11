Pirlo: Morata a világ legjobbja lehet, Dybalától több kell!

Pirlo és Dybala kapcsolata nem felhőtlen a Juventusnál, hiszen az új vezetőedző bizalmát nem feltétlenül élvezi a támadó. A ellen mégis a kezdőben volt a játékos, de ezúttal semmit nem tett hozzá a torinói sikerhez és a továbbjutáshoz.

Dybala helyzetét nehezíti, hogy a 62. percben, a helyére beállt Morata a 92. percben győztes gólt szerzett, ezzel a csapatát a 16 közé fejelte, Dybalát pedig vélhetően a kispadra.

„Futottunk az eredmény után – mondta a Sky Italia-nak Pirlo a meccs után. – Többet vártam a csapattól, de a Ferencváros felszívta magát, mi pedig nem voltunk elég gyorsak, ami megkönnyítette az ellenfél védekezését.”

A szakember kiemelte, hogy Arthurt és Dybalát, mint aki különösen gyengén teljesítettek a kedd esti meccsen.

