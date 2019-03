Pirés: Zidane tökéletes választás lenne a Chelsea padjára

Az egykori klasszis játékos szerint Sarri napjai meg vannak számlálva Londonban.

Az egykori francia válogatott Robert Pirés valódi harcosként jellemezte Zinedine Zidane-t, aki szerinte tökéletes választás lenne a Chelsea padjára.

Maurizio Sarri jövője már jó ideje kérdéses a londoni Kékeknél, annak ellenére, hogy a csapat továbbra is harcban van a Bajnokok Ligája indulásért, a Ligakupában ezüstérmet szereztek és még állnak az Európa Ligában is.

A korábban évekig az Arsenalt erősítő Pirés szerint nem lenne meglepő, ha az olasz mestertől nyáron elköszönnének a Chelsea-nél, és ebben az esetben Zinedine Zidane kinevezése lenne a legjobb döntés.

- Nagyon furcsa, ahogy a Chelsea-nél az edzőkkel bánnak. Sarri egy nagyon jó szakember, kiválóan teljesített a Napolinál, de nehéz őt a következő szezonban is Londonban elképzelni. A játékosoknak túl nagy hatalma van a Chelsea-nél, és ezzel az előedeihez hasonlóan ő sem tudott megbirkózni. Épp ezért lenne Zidane tökéletes választás a Chelsea-nek. Ő megkövetelné a tiszteletet a játékosoktól, és irányítani tudná az öltözőt köszönhetően azoknak az eredményeknek amiket játékosként és edzőként is elért. Ő egy igazi harcos, egy valódi győztes. Nagy sikereket ért el a Bajnokok Ligájában, ami vonzó lehet a Chelsea tulajdonosa számára. Nagyon jó hír lenne a Premier League-nek, ha Zidane ott folytatná - mondta a világ- és Európa-bajnok egykori középpályás a bwinnek.

Zinedine Zidane zsinórban háromszor is Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, mielőtt 2018 nyarán önként lemondott a pozíciójáról, és azóta máshol nem is vállalt munkát. A francia szakembert a Chelsea mellett többek között a Juventusszal is szóba hozták, de egyelőre nem dőlt el, hogy hol és milyen szerepkörben folytatja.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!