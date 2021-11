Piqué lett Xavi szabályainak első áldozata

Xavi egy sokkal profibb hozzáállású csapat kialakításán dolgozik, aminek érdekében 10 szigorú szabályt is bevezetett a Barcelonánál. Az egyik ilyen regula szerint a játékosoknak a klubhoz méltóan kell képviselniük a Barcelonát még szabadságuk alatt is, egy másik szabály szerint pedig a klubon kívüli gazdasági tevékenységeket is monitorozni fogják.

Nem tudni, pontosan melyik szabályba ütközött, de az biztos, hogy Xavi nyomására kellett lemondania egy TV-szereplést Piquének. A katalán hátvéd jövő héten egy talk show-ba kapott meghívást, ahol épp az ő cége által szervezett tenisz Davis Kupát népszerűsítette volna.

Az AS információi szerint az incidens nem okozott mosolyszünetet az edző és a játékos között, Piqué profizmusáról például sokat elárul az, hogy bár a játékosoknak másfél órával az edzés előtt meg kell jelenniük a Barca edzőközpontjában, Piqué szerda reggel elsőként érkezett, és már két órával korábban a helyszínen volt.

