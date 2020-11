Visszatért a díszpolgár – újra Pintér Attila a vezetőedzője.

„Pintér Attila irányításával készül a továbbiakban a Mezőkövesd Zsóry FC, a rutinos szakembert november 11-én nevezték ki – áll a klub internetes oldalán. – Az 54 esztendős tréner pályafutása során többek között bajnoki címet szerzett a Ferencvárossal, valamint a Győrrel, a Fradival és a Sopronnal győzelmet ünnepelhetett, emellett az élvonalba jutott a Mezőkövesddel és a gárdájával is. Pintér Attila 2013 decemberétől közel egy éven keresztül a magyar válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott. A Mezőkövesd élére először 2015. december 30-án nevezték ki, az akkor másodosztályban szereplő csapatunk feljutott az első osztályba, amit teltházas stadionavatóval ünnepeltek meg. Irányításával labdarúgóink az élvonalban is remekül szerepeltek, ugyanis együttesünk az őszi szezon végén újoncként az 5. helyen állt a 2016-2017-es idényben. Klubunk a mai napon kötött szerződést a rutinos szakemberrel, aki Kuttor Attilát váltotta a kispadon.”

Pintér Attila 2017-ben úgy állt fel a kövesdi kispadról, hogy előtte néhány nappal díszpolgári címet vehetett át. Aztán néhány nappal később már így nyilatkozott:

„Szerdán jött az első telefonhívás Mészáros Lőrinctől, a Puskás Akadémia elnökétől, hogy tárgyaljunk, és a klubomtól is engedélyt kaptam rá. A tárgyalásra csütörtök délben került sor, másfél órát beszélgettünk, majd elfogadtam az ajánlatot."

