Phil Foden triplájával simán nyert a Manchester City

Elemében volt az angol válogatott támadó.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A címvédő Manchester City 4–1-re győzte le a vendég Aston Villát szerda este a Premier League 31. fordulójában.

A hazaiak már a 11. percben megszerezték a vezetést, a 11. percben már meg is szerezték a vezetést, amikor Jérémy Doku balról bepasszolt labdáját Rodri küldte a kapuba (1–0).

Az egyenlítésre sem sokat kellett várni: a birminghami védők a saját tizenhatosuknál szereztek labdát, a pazarul végigvitt támadás végén Rogers kényszerítőzött Jhon Duránnal, aki a 20. minutumban Ortega mellett a hosszúba helyezett és ezzel egalizált (1–1).

Sokáig úgy tűnt, hogy az első félidőben már nem változik az eredmény, ám a ráadás első percében Phil Foden jó 23 méterről szabadrúgásánál szétnyílt a vendég sorfal, a játékszer pedig a jobb alsó sarokban landolt (2–1).

A térfélcserét követően is dominált és helyzeteket dolgozott ki a Manchester City, de az Aston Villa is betalálhatott volna, ha Ortega nem mutat be kétszer is fontos védést.

Az egyenlítés helyett azonban tovább nőtt a különbség, miután Foden a 62. minutumban Rodri passzát követően az üresen tátongó bal alsóba lútt (3–1). Az angol válogatott támadó hét perccel később már mesterhármasnál járt, ekkor jó 20 méterről a bal felsőbe bombázta a labdát (4–1).

Győzelmével Pep Guardiola csapata pontszámban utolérte a Liverpoolt, amely csütörtökön a Sheffield Unitedet látja vendégül. Az Aston Villa előnye viszont két egységnyire csökkent az egy meccsel kevesebbet játszó Tottenham előtt a negyedik, biztos Bajnokok Ligája-szereplést érő helyért folytatott versenyfutásban.