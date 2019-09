Petrjak: Az NB I sokkal kiegyenlítettebb az ukrán bajnoksághoz képest

Nagyinterjú készült a fehérváriak játékosával.

A MOL Fehérvár FC hivatalos oldalán közölt ma egy hosszabb interjút Ivan Petrjakkal.

Az ukrán középpályás példaképeiről, eddigi pályafutásáról és céljairól is beszélt a klub honlapjának.

Gyerekkorod óta arra készültél, az volt az álmod, hogy profi futballista legyél?

- A családomban édesapám nagyon szerette a labdarúgást, tulajdonképpen tőle örököltem a foci iránti szeretetet. Amikor kicsi voltam, nagyon sokat játszottunk együtt és miután látta, hogy van érzékem a sporthoz, végül sporttagozatos iskolába kerültem, ahonnan mondhatni egyenes út vezetett már a labdarúgópályára. Az, hogy ma profi futballista vagyok, leginkább édesapámnak köszönhető.

Volt olyan labdarúgó, akire fiatalon példaképként tekintettél?

- Gyerekkoromban Shevchenko miatt a mérkőzéseit mindig nyomon követtem, és az olasz csapatból Paolo Maldini volt az a játékos, akinek a játéka a legjobban tetszett. Ha valakit ki kellene emelnem, mint példaképet, akkor az Maldini lenne.

Pályafutásod elején milyen célokat tűztél ki magad elé, amiket profi labdarúgóként el szerettél volna érni?

- Sosem voltak olyan terveim, álmaim, mint amikről a legtöbb gyerek álmodozik, hogy egyszer majd például a játékosa legyen. A legfőbb célom, még mielőtt profi játékos lettem az volt, hogy beverekedjem magam egy felnőtt csapatba. Mindig igyekeztem két lábbal a földön állni, és a kvalitásomnak megfelelő célokat tűztem ki magam elé. Nincs ez másképp manapság sem, büszke vagyok arra, amit eddig elértem, és úgy gondolom, a további fejlődésem szempontjából a lehető legjobb helyen vagyok itt a Vidinél. Bízom benne, hogy Isten segítségével, ahogy eddig is, ezután is sikerül lépésről lépésre előre haladnom.

Profi karrieredet egy viszonylag kisebb ukrán együttesben, a Zorya Luhanskban kezdted, aztán következett a Shakhtar Donetsk. Nyilván ez egy nagy ugrásnak számított a karrieredben, hogy élted meg mindezt?

- A Zorya bár nem egy Shakhtar Donetsk vagy Dinamo Kyiv szintű klub, de ukrán szinten egy erős középcsapatnak számít, ahol nagyon sok jó futballistával szerepeltem együtt. Amikor a Shakhtarba igazoltam, semmi gond nem volt a beilleszkedésemmel, hiszen nem voltak nyelvi problémák, és a játékosok többségét is jól ismertem. Semmi különös euforikus érzés nem kerített hatalmába, amikor Donetsk-be igazoltam, igyekeztem ugyanaz a srác maradni, aki korábban is voltam, és csak a futballra koncentráltam.

22 évesen bemutatkozhattál az ukrán felnőtt válogatottban, erre mondatjuk azt, hogy karriered egyik meghatározó eseménye volt?

- Nem csak én, de az egész családom nagyon boldog és büszke volt, amikor első alkalommal magamra öltöttem az ukrán nemzeti mezt. Fomenko volt az a szövetségi kapitány, aki először meghívott a felnőtt válogatottba, de később Shevchenkotól is érkezett meghívó. Az utóbbi időszakban viszont nem voltam tagja a válogatottnak, de ebből nem csinálok problémát. Tisztában vagyok vele, hogy rengeteg kiváló ukrán futballista közül válogathat a mindenkori szövetségi kapitány, nekem az a feladatom, hogy itt a Vidinél becsülettel tegyem edzéseken és mérkőzéseken is a dolgomat. Amennyiben pedig a szövetségi kapitány úgy látja majd, hogy segíteni tudok a válogatottnak, az első hívó szóra menni fogok.

Tavaly nyáron Magyarországra igazoltál kölcsönbe a Ferencvároshoz. Nehéz döntés volt otthagyni Ukrajnát, és egy új országba költözni?

- Nagyon nehéz döntés volt, hiszen korábban sosem szerepeltem külföldön. A mai napig akadnak kisebb-nagyobb problémák, amik főleg a nyelvi nehézségek miatt alakulnak ki. Számomra a magyar nyelv nagyon nehéz, és mivel korábban angolul sem kellett beszélnem, ezért az első időszakban többször megfordult a fejemben, hogy tényleg jó döntést hoztam-e. Amikor a Ferencvárosba igazoltam, akkor nem volt még ott rajtam kívül más ukrán, a nyelvi akadályok miatt pedig nehéz volt az első pár hónap. Elkezdtem angolul tanulni, ma pedig már sikerült eljutnom arra a szintre, hogyha nem is tökéletesen, de azért minden csapattársammal és stábtaggal tudok kommunikálni itt a Vidiben. Akik nem ismernek, azok számára esetleg egy kicsit zárkózottabbnak tűnhettem korábban, pedig egyáltalán nem vagyok az, csak tényleg nehezen ment az elején a kommunikáció, de ma már egyre bátrabban használom az angolt.

Második -es szezonodat kezdted el, szóval azért már van egy kis rálátásod a magyar futballra. Hogyan tudnád az NB I-et összehasonlítani az ukrán élvonallal?

- Az ukrán bajnokságban van két kiemelkedő topcsapat, a Dinamo és a Shakhtar, gyakorlatilag minden évben köztük dől el a bajnoki cím, a többi csapatra pedig akár 15-20 pontot is rávernek. Ezzel szemben Magyarországon sokkal kiegyenlítettebb a bajnokság és ez nagyon tetszik nekem. Nincsenek előre lefutott meccsek, egy a tabella végén lévő csapat is pontot, pontokat rabolhat azoktól a csapatoktól, akik a bajnoki címért küzdenek. Ez Ukrajnában sokkal nehezebben képzelhető el.

A Vidibe milyen tervekkel érkeztél a nyáron?

- Duplázni szeretnék a Vidivel. Tudom, hogy a bajnoki címet és a Magyar Kupát is többször megnyerte már a csapat, de arra még nem volt példa, hogy egy szezon alatt mind a két címet elhódítsa a klub. Ebben szeretném a Vidit a legjobb tudásom szerint segíteni. Szeretnék minden meccsen jó teljesítményt nyújtani, és a játékommal örömet okozni a Vidi-szurkolóknak.

Milyenek voltak az első tapasztalataid a Vidiben?

- Mindennel nagyon elégedett vagyok, profi körülmények között készülünk. A szakmai stáb is nagyon profi és a játékostársakkal is rendkívül jól kijövök. Milanov korábban évekig a CSZKA Moszkva játékosa volt, jól beszél oroszul és az első edzésen ő jött oda hozzám és segített mindenben. Azóta nagyon jó barátság alakult ki közöttünk, de a többi csapattársammal is nagyon jó a kapcsolatom, és ahogy már mondtam, egyre bátrabban használom az angol nyelvet, így mindenkivel tudok beszélgetni.

Nemrég született meg a kisfiad, gondolom ez azért gyökeresen megváltoztatta az eddigi életedet, igaz?

- Való igaz, amióta Gordei megszületett, teljesen más lett az életem. Ő egy igazi kis csoda, aki rengeteg mosolyt csal az arcunkra. Szerencsére a családom és a párom családja is nagyon sokat segít nekünk, így én ugyanúgy száz százalékig a futballra tudok koncentrálni, de a szabadidőm már teljesen másképp telik, mint korábban. Amikor csak tehetem, otthon vagyok a feleségemmel és a kisfiammal.

