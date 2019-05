Petr Cech nyáron fontos pozícióban tér vissza a Chelsea-hez

A jelenleg az kapuját védő Petr Cech nyáron a játékospályafutása befejezését követően visszatérhet korábbi csapatához, a -hez.

A veterán cseh hálóőr a szezon végén akasztja végleg szögre a kapuskesztyűt, és a Sky Sports információi szerint a sportigazgatóként fog dolgozni a Chelsea-nél.

A londoni kékeknél ezt a feladatkört senki sem töltött be 2017 november óta, amikor Michael Emenalo elhagyta a csapatot.

Cech ugyan 2015 óta az Arsenalban véd, de a legnagyobb sikereit pályafutása során a Chelsea játékosaként ért el. Többek között négy bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is nyert az együttessel, ahol valódi legendaként tisztelik.

A 37. életévét hétfőn betöltő kapus pályafutásán utolsó mérkőzése ráadásul rendkívül különleges lesz, hiszen az Arsenal pont a Chelsea-vel csap össze döntőjében május 29-én.

A Goal szintén úgy tudja, hogy Petr Cech lesz a Chelsea új sportigazgatója, de a kapus egyelőre a Twitteren cáfolta, hogy meghozta volna a döntést a jövőjével a kapcsolatban. Állítása szerint erre csak az Európa Liga döntője után kerül majd sor.

Despite the news today as I had already said to everybody before , I’ll make decision about my future after the last game . Now my sole focus is to win the EL with @Arsenal .