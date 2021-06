Peter Stöger hosszútávra tervez a Ferencvárosnál

Megtartotta első hivatalos sajtótájékoztatóját a zöld-fehérek új vezetőedzője.

A bajnoki címvédő Ferencváros új edzővel vág neki a következő szezonnak, Szerhij Rebrovot Peter Stöger váltja a kispadon. Az osztrák szakvezető első sajtótájékoztatóját Orosz Pál, a FTC Ladarúgó Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg:

„Egy megfontolt döntés az, hogy Peter Stöger most itt ül mellettünk. Azt gondoljuk, hogy az a játékstílus, az a futballfilozófia, amit ő képvisel, passzol a Ferencvároshoz. Nagy tapasztalatú, rutinos edzőt kerestünk és olyat, aki bizonyítani akar, aki nem fél a kihívásoktól. Célunk továbbra is az, hogy a klub hosszú távon is megfelelő szinten képviselje a magyar labdarúgást a nemzetközi porondon."

Peter Stöger beszélt terveiről, ambícióiról:

„Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre a sajtótájékoztatóra, ez is jelzi, milyen nagy klubról van szó. Büszke vagyok rá, hogy én vagyok a Ferencváros vezetőedzője, ez egy hatalmas kihívás, a feladat pedig adott: sorozatban negyedszer is meg akarjuk nyerni a bajnokságot, és az európai kupaporondon is jól akarunk szerepelni."

Az osztrák edzőt elmondta mit gondol a keret erősségéről és a hiányzó válogatott játékosokról:

„Természetesen már egy ideje figyelem a csapatot, és azt gondolom, hogy a keret alkalmas arra, hogy megvalósítsuk elképzeléseinket. Meglátjuk, kell-e erősíteni az állományon. Más videón tanulmányozni egy csapatot, és más élőben ismerkedni a játékosokkal. Ehhez egy kis idő kell. Kíváncsi vagyok például, hogy a klubnál lévő fiatalok mire képesek. Vannak tehetséges labdarúgóink, akiket közelebbről is szeretnék megismerni. Nemsokára edzőtáborba vonulunk, ahol minden szinten jobban felmérhetem majd a keret tagjainak képességeit. Jelenleg az Európa-bajokság miatt sok kulcsjátékosunk hiányzik, de éppen ez ad lehetőséget arra, hogy a fiatalok megmutassák mit is tudnak."

Stöger szót ejtett a riválisokról és új csapatát a Salzburghoz hasonlította:

„Nem szeretnék kiemelni fő riválist, az ellenfelek mindig minket akarnak legyőzni, de nekünk bajnokságot kell nyerni! Ha beszélhetek párhuzamról, a helyzet hasonló, mint Ausztriában a Salzburg esetében. Nekünk azonban emellett a nemzetközi kupafeladatainkra is összpontosítanunk kell, hogy minél jobban szerepeljünk. Célunk, hogy valamelyik sorozatban főtáblára jussunk."

A Ferencváros új edzője üzent a zöld-fehérek szurkolóinak is:

„Nyitott embernek tartom magam, aki számára fontos a kölcsönös tisztelet. Ez a kommunikáció, ez a stílus az én eddigi pályafutásom során mindig jól működött, úgy gondolom, nem lesz ez másképpen a Ferencvárosnál sem. A szurkolóknak pedig azt üzenem, hogy tisztában vagyok vele, milyen sikereket ért el a klub az elmúlt években, de azért fogok dolgozni, hogy a folytatásban is remekül szerepeljünk minden színtéren. Egy valamit még hozzátennék: 30 évvel ezelőtt a Rapid színeiben KEK-döntőt játszottam, és ezt sokszor elfelejtik a drukkerek."

A sajtótájékoztató végén a tréner hangsúlyozta, hogy hosszú távra tervez a magyar fővárosban.

