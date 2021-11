A helyzet jó! Az ország egy jelentős része azon vitatkozik, hogy ki kell-e rúgni a Ferencváros vezetőedzőjét, mert a csapat nem jut el a nemzetközi kupák tavaszi szakaszába. Ide jutottunk. A csoportkört már alapnak vesszük, sőt immár azt is, hogy onnan is sikerül a továbbjutás.

Most ez nem jött össze, hiszen a Ferencváros, az Európa-liga mezőnyének egyetlen olyan csapata, amely négy mérkőzésen egyetlen pontot sem szerzett. Ha csak abból indulunk ki, hogy a zöld-fehérek egy évvel ezelőtt a Bajnokok Ligájában futballoztak, sőt végeztek döntetlenre a Dinamo Kijevvel és játszottak egy óriási meccset Torinóban a Cristiano Ronaldóval felálló Juventus ellen.

Most pedig a Leverkusen, a Betis és a Celtic ellen sem jött össze a pontszerzés. A Leverkusen ebben a csoportban nyilván másik dimenzó, a Betis is a dobogóért harcol Spanyolországban, de azért a Celtic talán nem a verhetetlen szint, már csak azért sem, mert elég gyengén indította a szezont. Ráadásul ugye tavaly a Ferencváros Glasgow-ban győzte le a riválist.

Ehhez képest most zakó – oda-vissza.

A különbség? Több is akad, de mindegyik egy helyre vezethető vissza.

Egy esztendővel ezelőtt még javában Szerhij Rebrov ült a kispadon, most pedig ugye Peter Stöger. Az ukrán edző vélhetően valóban egy nehéz figura volt. Tombolt az egója, nem foglalkozott senkivel, ment a saját feje után. És nyerte a bajnoki címeket és bejutott a csapattal a BL-be és az Európa-ligába is. Tegyük hozzá utóbbi sorozatban egy ponton múlt a továbbjutás és idegenben nem kapott ki a gárda.

Emellett pedig a bajnokságban a Ferencváros úgy verte a mezőnyt, hogy 11 forduló után sem volt kérdéses Rebrov csapatának aranya.

Ehhez képest nyáron jött Stöger és a zöld-fehérek úgy zúgtak ki az Európa-ligából, mint a szél és az NB I-ben nagy lendülettel kergetik a méltán híres Kisvárdát. Mindeközben balhé is van az Üllői úton, hiszen Franck Boli, aki Rebrov csapatának legfontosabb szereplője volt, folyamatosan témát ad a klubvezetésnek. Hol az NB III-as csapatban szerepel, hol az NB I-ben, mert Stöger nem bír vele, nem tudja kezelni a csatárt, aki vélhetően milliókért futballozik a harmadik vonalban. Valahogy az ember úgy érzi, hogy ez is Stöger felelőssége.

A kérdés persze, hogy ki kell-e rúgni.

Egyelőre talán nem, hiszen a zöld-fehérek immár csak a bajnokságra és a Magyar Kupára koncentrálhatnak – igen az előző szavak szarkazmust is tartalmaznak. Itthon valahogy úgyis bajnok lesz a Ferencváros. Nem megbántva a Kisvárdát, valahogy nem tartok tőle, hogy a szabolcsi együttes behúzza az aranyat, pedig ha már az edzőkérdésnél tartunk, akkor úgy tűnik, hogy a klub kincset talált Joao Janeiro személyében. Visszatérve a zöld-fehérekre: a bajnokság mellett a kupában is elsők lehetnek. Még akkor is, ha nem Stöger, hanem a sógor nagybácsikája ül a kispadon.

Szóval a magyar mezőny miatt nem érdemes edzőt váltani. A nemzetközi szint miatt vélhetően kötelező lesz. A Ferencváros ugyanis magasra tette a lécet, amit most Stöger csapata csúnyán levert. Vagyis a kérdés csak az, hogy mit akarnak a klubnál. Váltani még a nyár előtt, hogy elkezdje az új edző a munkát gyorsan, vagy várnak nyárig. Persze az sem egyszerűsíti a helyzetet, hogy sokba kerülhet Stöger kikényszerített távozása. Ez aztán végképp kidobott pénz lenne. Ahogy az osztrák szakember eddigi fizetése is az, hiszen az csütörtökön eldőlt, hogy a bérét nem termeli meg.

