Peter Crouch kilenc éve fájó sebet kapott Marcelótól

Jó kilenc évvel ezelőtt Peter Crouch a Tottenham támadójaként lépett pályára a Bernabeu-stadionban a ellen. A hórihorgas center emlékezetes estét produkált, mert két hazai játékost is megtanított repülni.

Előbb Ramosnak rúgott alá egy méreteset, amitől eszállt a bekk, majd nem sokkal később Marcelo is célbavette a Holdat a csatár becsúszása után. Két sárga mellé járt a piros az angolnak, aki azóta is bánja a történteket. Már csak azért is, mert a Spurs 4–0-ra kapott ki a meccsen.

„Az öltöző a lelátó alatt található és a szurkolók egy szinten vannak a játékosokkal. Ültem az öltözőben, törülközővel a fejemen és hallom, hogy gólt ünnepelnek, aztán újra és újra. Azon gondolkodtam, hogy ez az egész miattam van. Ez mélypont volt a pályámon, nagyon sajnálom” – mondta Peter Crouch egy podcastban.

„Van némi mentségem, amikor a lapokról van szó. Izgatott voltam a meccsen. A Sergio Ramos elleni párharc nagy küzdelem volt, a másodiknál blokkoltam, egy kicsit túlzásba vittem, de nem értem hozzá Marcelo lábához. Láthatta mindenki. Felugrott, majd a játékvezetőre is néz és ünnepelt, amikor meglátta a piros lapot, majd visszaül. Soha nem akartam senkinek sérülést okozni. Naív voltam ezen az estén.”

A helyzet viszont az, hogy ez a momentum Crouch pályájának a végét jelentette. A bajnokság végén elhagyta a Tottenhamet és a Stoke City-be igazolt, ami azért egy másik szint.