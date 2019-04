Pellegrini: Videóbíróval legyőztük volna a Manchester Unitedet

A West Ham edzője elégedett volt csapata játékával.

Manuel Pellegrini szerint a West Ham szombat délután legyőzte volna a Manchester Unitedet, ha már ebben a szezonban bevezetésre került volna a videóbíró a Premier League-ben.

A Vörös Ördögöknek a 2-1-re megnyert mérkőzésen három téves ítélet is kedvezett: az első félidőben Felipe Anderson gólját jogtalanul érvénytelenítették les miatt, Robert Snodgrass a tizenhatoson kívül szabálytalankodott Juan Matával szemben a United első gólját eredményező tizenegyes előtt, majd a győztes gólt megelőző büntetőt megelőzően Martial kapta lesen a labdát.

- Nehéz megmondani hogyan maradtunk pont nélkül. Számomra öröm volt nézni ahogy az Old Traffordon játszottunk a ellen. Nagyon jól játszottunk, és balszerencsések voltunk, amiért nem sikerült jobb eredményt elérnünk. Nem akarok panaszkodni a játékvezetők miatt, mert mindhárom döntés nagyon nehéz volt. Felipe Anderson csak pár centivel nem volt lesen, de VAR-ral ezt a gólt megadták volna. A második góljuknál Rashford labdába ért, ezért Martialnál be kellett volna inteni a lest. Mi is hibáztunk a góloknál, nem akarom a bíróra kenni a dolgot, de VAR-ral megnyertük volna ezt a meccset - nyilatkozta a West Ham edzője a meccs után.

A West Ham ezzel a vereséggel továbbra is 11. a Premier League tabelláján, a Manchester United viszont a győzelemmel két pontra megközelítette a negyedik helyen álló -t.

