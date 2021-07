Példátlan sérüléshullám a Fehérvárnál: 8 hiányzója van Szabicsnak

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Szegény embert még az ág is húzza. Nem elég, hogy a MOL Fehérvár meglepetésre már az első fordulóban búcsúzni kényszerült az európai kupaporondtól, a hétvégi NB I-es fordulónak is több sebből vérezve indul neki.

Az előző szezon bronzérmesének nem kevesebb, mint nyolc játékosát kell nélkülöznie sérülés miatt a vasárnapi, Zalaegerszeg ellen idegenbeli találkozón. A maródiak listáján ráadásul több kulcsember is akad, s olyanok is, akikre még hosszú kihagyás vár.

"Armin Hodzic a törökországi kölcsönjátékból elhúzódó izomsérüléssel tért vissza hozzánk. A részletes vizsgálatok alapján a teljes felépülése hosszabb időt vesz igénybe. Hangya Szilveszter még a válogatottban sérült meg, az ő bokája sajnos eltört, emiatt meg is kellett operálni, jelenleg műtét után lábadozik. Zsóri Dániel még a budafoki kölcsönszereplése alkalmával szenvedett keresztszalag-szakadást, jelenleg a konditermi edzéseknél jár a rehabilitációja. Rúben Pinto az ausztriai edzőtáborban szenvedett Achilles-ín-szakadást, őt azonnal meg is operálták. Szerencsére a sebe nagyon szépen meggyógyult, de még hosszú időbe telik, mire teljesen felépül. Az Ararat Yerevan elleni idegenbeli mérkőzésen Funsho is súlyosabb bokasérülést szenvedett. A gyorsabb gyógyulás érdekében a lába jelenleg gipszben van. Emil Rockov csonthártya-gyulladással küszködik, ő injekció-kúrán vett részt, amely úgy néz ki, hogy sokat segített neki. Halmai Ádám fáradásos talpcsonttörést szenvedett, jelenleg rögzítőben van a lába. Nyári Patrik szintén keresztszalag-szakadást szenvedett, ő azonban már teljes értékű edzésmunkát végez" - tájékoztatta a molfehervarfc.hu-t dr. Kovács Tibor csapatorvos.

A Zalaegerszeg-Fehérvár mérkőzés vasárnap 17.45-kor kezdődik.

