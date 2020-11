Pedri: "A Real Madrid elbocsájtása után Messi egy főnyeremény"

"Egy ajándékot kaptam az élettől, hogy Lionel Messivel van lehetőségem játszani" - mondta a 17 esztendős Pedri. A fiatal középpályással nem számoltak a Real Madridban, ugyanakkor a Barcelonában úgy érzi, otthonra talált.

A nyáron Las Palmasból érkező "új Iniesta"-ként emlegetett srác eddig 10 mérkőzést játszott a felnőtt csapatban, melyen 2 gólig jutott.

Pedri elmondása szerint az álmok álmát éli a katalánoknál, főleg hogy a hatszoros aranylabdás játékos csapattársaként futballozhat, melyet sokak csak videójátékokban élhetnek át.

"Soha nem a Messi által tett mozdulatokat" - mondta Pedri a Cadena Ser-nek.

