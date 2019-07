Paul Pogba ügynöke már a Manchester Unitedtől való távozáson dolgozik

Mino Raiola is megszólalt a világbajnok középpályás ügyében.

Paul Pogba ügynöke, Mino Raiola egyértelműen kijelentette, hogy a világbajnok középpályás távozni akar a Manchester Unitedtől.

Korábban maga a játékos is elismerte, hogy új kihívásra vágyik, de most Raiola azt is elárulta, hogy már dolgozik is az ügyön.

- A klubon belül a menedzsertől kezdve a tulajdonoson át mindenki tudja, hogy Paul mit szeretne. Mindenki tudja, hogy távozni akar, és most ezen dolgozunk - nyilatkozta szuperügynök a The Timesnak.

Raiola mindössze két nappal a ausztráliai edzőtábora előtt szólalt meg, és állítása szerint az sem biztos, hogy Pogba csatlakozik a csapattársaihoz.

- Nem tudok önöknek mit mondani, én is napról napra élem meg az eseményeket.- mondta Raola.

Paul Pogba az előző szezonban 16 találattal a Manchester United házi gólkirálya lett, és a Premier League-ben az év csapatába is bekerült, mégis számos kritika érte a teljesítményét.

A cikk lejjebb folytatódik

A francia középpályás legnagyobb kérője a lehet, miután a korábban érdeklődő a napokban bejelentette Adrien Rabiot leigazolását, Aaron Ramsey pedig már korábban csatlakozott az együtteshez.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!