Paul Pogba is szerepel a Manchester United felkészülési keretében

Több hiányzó is a Vörös Ördögök keretében.

Kihirdette utazó keretét Ole Gunnar Solskjaer az ausztráliai, kínai és szingapúri felkészülési túrára.

A játékosok között szerepel Paul Pogba is, habár a francia távozását az Old Traffordról akár készpénznek is vehetjük.

Ugyanis a és a is szívesen látná soraiban a világbajnok focistát, és ügynöke a napokban arról nyilatkozott, miszerint eljött az ideje a váltásnak.

Mellette ott van a listán Romelu Lukaku is, akit pedig az csapatával hoztak szóba.

A cikk lejjebb folytatódik

A keretből azonban hiányzik Fred, Matteo Darmian és Alexis Sanchez is, aki tegnap fejezte be szereplését a chilei válogatottal a Copa Americán.

