Paul Gascoigne: az angol világsztár ikonikus pillanatai

Egy elfecsérelt tehetség? Egy balhés zseni? Vagy generációjának legjobb angol játékosa? Az ok, amiért elkezdtél futballozni? Vagy mindezek együttvéve? Az elmúlt 30 évben csak kevés labdarúgónak sikerült olyan szintekre eljutnia, mint Paul Gascoigne-nak.

Pedig hosszú utat járt be a Mars csokit majszoló fenegyerektől, a római playboyon át a világbajnokságon való brillírozásáig.

De akkor lássuk a BBC oldalának olvasói által összeállított rangsort:

1. Torinói könnyek

NSZK 1-1 Anglia (tizenegyesekkel 4-3), 1990. július 4.

Az angol válogatott nem játszott élete formájában az 1990-es világbajnokságon, mégis eljutottak a legjobb 4 közé, köszönhetően Gazza kulcspasszainak mind Belgium, mind pedig Kamerun ellen. Nagyszerű középpályás játékának köszönhetően kulcsfontosságú szerepe volt Bobby Robson csapatában, de nem is csak ettől lett egy egész ország kedvence.

Gascoigne már rendelkezett egy sárga lappal egy korábbi mérkőzésről, és az NSZK elleni mérkőzésen, Thomas Bertholdot buktatva megkapta a második sárga lapját is, amely egyben azt jelentette, hogy lemaradt volna a döntőről, amennyiben Anglia továbbjut. Gazza könnyekben tört ki, hiába próbálták vigasztalni Linekerék.

2. A fogorvosi szék

Skócia 0-2 Anglia, 1996. június 15.

Gazza csak két világversenyen volt az angol válogatott keret tagja, de mindkétszer az elődöntőig jutottak. Sokan megkérdőjelezték kerettagságának jogosultságát, mire Gascoigne az "három oroszlánosok" egyik valaha lőtt legszebb góljával némította el kritikusait.

Ez a gól tökéletesen összegzi Gascoigne játékát - ahogy megindul a középpályáról, felismeri az üres területet, higgadtan beesernyőzi a védőjét, majd kapásból berúgja. Nem beszélve arról az - meglepő módon alkohollal kapcsolatos - gólörömről, amellyel az angol válogatott egy korábbi, hong-kongi görbe estéjére utalt.

3. "Oohhhhh I say! Brilliant! That is schoolboys' own stuff!"

Tottenham 3-1 , 1991. április 14.

Brilliáns lövés, brilliáns gól, brilliáns kommentár Barry Davies-től. Gazza ezzel megszerezte hatodik gólját az FA kupa aktuális kiírásában a Spurs színeiben a Wembleyben, mintegy 35 méterről, védhetetlenül lőtte ki David Seaman kapujának felső sarkát. Gascoigne élete formájában játszott, a Laziohoz való átigazolási papírjain már csak az aláírás hiányzott.

A meccset követő idézett nyilatkozata is emlékezetes maradt...

4. Barátkozás Vinne Jones-szal

Wimbledon 0-0 Newcastle, 1988. február 6.

Listánk legkorábbi eseményét egy ikonikus fotó, melynek segítségével a fiatal Gascoigne először szerzett hírnevet magának. A Wimbledon keménylegényének, Vinnie Jonesnak Gascoigne szoros emberfogása volt a feladata, amit látszólag túl is teljesített - Gascoigne kárára.

5. Ha...

Németország 1-1 Anglia (tizenegyesekkel 6-5), 1996. június 26.

Nagy játékosnak kell lenned ahhoz, hogy labdaérintés nélkül is ikonikus pillanatok részese legyél...

Ahogy hat évvel korábban, a németek ezúttal is tizenegyesekkel ejtették ki az angol válogatottat. Gascoigne ismét kitűnő formában játszott, a tizenegyeslövésnél sem hibázott, bár a hosszabbításban majdnem eldöntötte a mérkőzést egy aranygóllal.

Teddy Sheringem kitette a labdát a szélen futó Shearernek, aki bepasszolta középre Gascoignenak. Andreas Köpke nyújtózkodott, de nem érte el a labdát - ahogy sajnos Gazza sem, aki csak centiméterekre maradt le a labdáról, amely döntőbe juttatta volna Angliát.

6. FA-kupa döntő a Wembleyben

Nottingham Forest 1-2 Tottenham, 1991. május 18.

Ha azt gondolnád, hogy Gazza felspanolva játszott a németek elleni 1990-es elődöntőben, akkor Lazioba igazolása előtti utolsó angliai mérkőzésén már szinte izzott.

Az FA-kupa döntőt megelőző este, ezt altatókkal próbálta kompenzálni - sikertelenül. A mérkőzést megelőzően a királyi családdal bohóckodott, majd a mérkőzés első perceiben már majdnem kiállítatta magát.

Ezután Gary Charlest is olyan mozdulattal vitte földre, amely akár piros lapot is érhetett volna - a szabadrúgást Stuart Pearce váltotta gólra.

Gazza egy húzódást miatt volt kénytelen elhagyni a pályát, így már nem volt a pályán, amikor a Tottenham megfordította a mérkőzést és megnyerte a kupát.

Csúnya térdsérülést szedett össze, egy évet kihagyott, majd 5,5 millió fontért a Lazioba igazolt 1992 nyarán.

7. Lapot mutatott a játékvezetőnek

Rangers 7-0 Hibernian, 1995. december 30.

A hároméves római kaland után Gazza készen állt a hazatérése - nos, inkább csak majdnem. A Chelseabe való szerződése meghiúsult, az Everton is kétségbe vonta a fittségét, de a Rangershez való igazolása kifizetődőnek bizonyult.

Gascoigne még csak 28 éves volt, de sokan kétségbe vonták a mentális és fizikai egészségét. Gascoigne mindenkire rácáfolt és karrierjének legjobb formájában játszott

A Rangers színeiben lőtt góljai parádésak. Gazza csúcsformában, középpályások mellett elhúzva, védőket hülyítve, mindkét lábbal gólokat szerezve. Csodálatos pillanatok.

De talán a legemlékezetesebb mozzanata a Hibs elleni mérkőzésen történt. Egy kihagyott helyzetet követően Gascoigne felvette a Douglas Smith játékvezető elejtett sárgalapját, majd stílusosan, a lapot felmutatva visszajuttatta azt neki.

Smith nem volt humoros kedvében, és válaszul szintén felmutatta a sárga lapot Gazzának. Gascoigne viszont tett róla, hogy ne csak ezzel kerüljön be a játékvezető noteszába: a második félidőben négy védőt meghülyítve bombázott a kapuba.

8. A római derby

Lazio 1-1 Roma, 1992. november 29.

Ismét egy óriási mérkőzés. Gazza az első római derbijéről úgy nyilatkozott, hogy "élet és halál kérdése" és így is állt hozzá a meccshez: egy fejesgóllal egyenlített a hosszabbításban.

A gólt követően felrobbant a stadion, a Lazio szurkolói pedig egy életre szívükbe zárták. Annak ellenére hogy olaszországi ideje alatt számtalan sérüléssel bajlódott, még 5 gólt szerzett a Seria A-ban.

9. "Repülőjegy-foglalás"

Anglia 4-2 Csehszlovákia, 1990. április 25.

Ha illusztrálni akarjuk, hogy a futball mennyire változott meg a korai 90-es évekre - részben Gascoigne-nak köszönhetően - csak 21.000 néző váltott jegyet a VB-t megelőző utolsó barátságos meccsre a Wembleyben. Gazzának ez volt a második válogatottsága és egy nagyszerű performansszal biztosította be a helyét a válogatottban. Gyönyörű ballábas gólt szerzett az utolsó percekben.

10. A megszállott ember

La Manga, 1998 májusa

Az 1996 EB-t követően Glenn Hoddlet nevezték ki az angol válogatott élére, és egyelőre Gascoigne is a keret tagja maradt. Hozzájárult az angol válogatott 1998-as VB-részvételéhez, de a Hoddle intelmeinek ellenére nem igazán maradt fitt, inkább Chris Evans-szel ivott és kebabozott.

Nem volt szép látvány. A futballvilágot viszont sokkolta, amikor kimaradt Hoddle 22 fős keretéből. Ahogy Hoddle egy későbbi könyvében visszaemlékezett, Gazza ezt nem viselte túl jól és szétvert egy hotelszobát.

"Bekattant. Dühöngött, ordibált és káromkodott. Úgy viselkedett, mint egy megszállott ember. Fizikailag sem volt 100%-on, lelkileg viszont teljesen szétesett."

Gascoigne többé soha nem játszott angol színekben.