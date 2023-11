Patinás klubokat megjárt kapusedzővel vált teljessé a Ferencváros szakmai stábja

Dejan Sztankovics az ötödik, egyben legutolsó új stábtagról: „Gigi az én emberem!”

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Genk elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Ferencváros kapusainak felkészítéséért lesz felelős Pierluigi Brivio, aki az ötödik, egyben legutolsó új tagként csatlakozott Dejan Sztankovics vezetőedző szakmai stábjához.

A cikk lejjebb folytatódik

A fradi.hu szerdán számolt be arról, hogy a közelmúltban csatlakozott a férfi labdarúgócsapat – Dejan Sztankovics által szeptemberben felállított – szakmai stábjához az ötödik, egyben legutolsó új tag, Pierluigi Brivio, aki az eddig is a zöd-fehéreket szolgáló Balogh Tamással együtt a kapusok felkészítéséért lesz felelős.

Az 54 éves olasz tréner korábban műtéten esett át, ezért csak az Újpest elleni derbit megelőzően érkezett meg a magyar fővárosba.

„Nagyon jól érzem magam Budapesten, bár a következő időszakban még igyekszem jobban felfedezni. Az eddig látottak alapján szép város, ahol azt tapasztaltam, hogy kedvesek az emberek. A Ferencvárosnál is jól fogadott mindenki, vártam már, hogy csatlakozhassak a stábhoz” – kezdte Pierluigi Brivio, akinek az első meccsélménye az október 29-én 3–0-ra megnyert bajnoki derbi volt a Groupama Arénában.

„A derbi fantasztikus atmoszférában, telt ház előtt zajlott, a szurkolók végig a csapat mögött álltak. Végig éreztük az általuk generált erőt a stadionban, az egy remek nap volt” – tette hozzá.

Pierluigi Brivio 1969. május 21-én született Milánóban. Az Atalanta utánpótlásában nevelkedett, 1989-től azonban már a bergamói együttes felnőttcsapatában szerepelt. Játékospályafutása során az Atalantán kívül játszott még többek között a Venezia, a Vicenza, a Genoa és a Napoli színeiben is.

Miután 2010-ben felhagyott az aktív játékkal, azonnal megkezdte kapusedzői karrierjét a Pergocrema együttesénél, annál a klubnál, ahonnan visszavonult. Később volt többek között a Monza és az Inter U19-es csapatának trénere is.

Dejan Sztankoviccsal 2020 és 2022 között a Crvena zvezdánál, majd a 2022/2023-as idényben a Sampdoriánál dolgozott együtt.

A Ferencvárosnál főként Dibusz Dénes, Varga Ádám, valamint Szécsi Gergő felkészítése lesz Pierluigi Brivio feladata.

„Dibusz Dénes nemcsak a Ferencváros, hanem a magyar válogatott kapusa is, egyértelműen top szintet képvisel. Láthattuk azonban, hogy amennyiben a helyzet ezt megkívánja, Varga Ádám is képes nagyon jól helyettesíteni őt. Szécsi Gergő minden edzésre készen áll, remek srácot ismertem meg az ő személyében is. Boldog vagyok, hogy velük, valamint Balogh Tamás kapusedzővel dolgozhatok. Látom, hogy ők remek munkát végeztek a megérkezésem előtt is, a célunk, hogy mostantól együtt is sikeresek legyünk” – mondta Brivio.

A legújabb stábtag megérkezése után Dejan Sztankovics kijelentette: teljes az edzői gárda a férfi labdarúgócsapat élén.

„Gigi az én emberem! Ő egy műtétet követően csak október végén tudott csatlakozni hozzánk, de boldog vagyok, hogy Tonóval (Balogh Tamás kapusedző – a szerk.) együtt dolgoznak majd a jövőben. Pierluigi Brivio nagy tapasztalattal rendelkezik, hiszen remek kapus volt, később pedig dolgozott rengeteg csapatnál, például az Internél és velem a Crvena zvezdánál. Egy hihetetlenül professzionális srác, aki remek ember is egyben. Vele kiegészült a stábunk, mostantól közösen küzdünk a Ferencváros sikereiért” – nyilatkozta a zöld-fehérek vezetőedzője.