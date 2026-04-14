Partey bíróság elé állt és tagadta a vádakat

Partey hétfőn a Southwarki Koronabíróság előtt jelent meg, ahol tagadta, hogy 2020 decemberében kétszer megerőszakolt volna egy nőt Londonban. Ezt a két új vádpontot idén februárban hozták nyilvánosságra, tovább bővítve a ghánai válogatott játékos elleni eljárást – szúrta ki angol kiadásunk.

A középpályás a tárgyaláson mindössze személyazonosságát erősítette meg, valamint közölte: nem bűnös. Az eljárás ideje alatt továbbra is óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, szigorú feltételek mellett, amelyek közé tartozik az is, hogy nem léphet kapcsolatba az állítólagos sértettekkel.

Partey több vádpontban is bűnös lehet

A mostani meghallgatás újabb fejezete annak a sorozatnak, amelyben korábban már több súlyos vád is megfogalmazódott az egykori Arsenal játékossal szemben. Parteyt tavaly júliusban öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális erőszakkal vádolták meg, amelyek állítólag 2021 és 2022 között történtek.

A futballista ezekben az ügyekben is következetesen ártatlannak vallotta magát. Az újabb két vádponttal együtt így összesen hét rendbeli nemi erőszakkal és egy szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyben tagadta bűnösségét, amelyek négy különböző nőhöz köthetők.

Tony Baumgartner bíró hétfőn úgy döntött, hogy az összes vádat egy eljárásban tárgyalják.

Partey már a Villarreal játékosa

Partey 2025 nyarán hagyta el az Arsenalt, és igazolt a spanyol Villarrealhoz, ahol a folyamatban lévő bírósági ügy ellenére is aktív: eddig 26 mérkőzésen lépett pályára új csapatában, és várhatóan hazáját is képviseli a nyári világbajnokságon.

Partey korábban nem jelent meg egy westminsteri meghallgatáson, ahol jogi képviselője már jelezte: a játékos tagadni fogja a hétfőn hivatalosan is ismertetett vádakat.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.