Parádézott az Aston Villa magyar tinije az FA-kupában

A nagy számú koronavírus fertőzöttek miatt az Aston Villa kénytelen volt az ijfúsági csapatával pályára lépni a elleni FA-kupa mérkőzésen, amelyet végül 4-1 arányban meg is nyert Jürgen Klopp csapata. A birminghami csapatban pályára lépett Ónodi Ákos is, aki a négy kapott gól ellenére is remek teljesítményt nyújtott a neves ellenfélel szemben.

Az OptaJoe nevű, angol labdarúgás statisztikáival foglakozó twitter profil adatai szerint, a 19 éves magyar kapus nyolc védést mutatott be a tegnapi mérkőzésen, amely 2018 óta legmagasabb az Fa-kupában a Premier League csapatait figyelembe véve.

A cikk lejjebb folytatódik

A magyar kapus többször is bravúrral védett, Fabinho illetve Mané helyzeteinél is góltól mentette meg csapatát.

Több csapat

A győri nevelésű portás 2018-ban igazolt Angliába, azóta az Aston Villa csapatának tagja, ahol eddig az U18-as, illetve az U23-as keretben védett.

Szerezd meg a Goal olvasóinak járó 10 000 Ft extra bónuszt az Unibeten! Kattints, regisztrálj és tiéd a kockázatmentes bónusz!