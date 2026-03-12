Goal.com
Böde Dániel készen áll a visszatérésre – több kulcsember is felépült Pakson

A Fizz Liga 26. fordulója előtt komoly erősítést kap Bognár György alakulata. A Paksi FC csapatkapitánya, a szurkolók kedvence, Böde Dániel hosszú kihagyás után jelentette be, hogy készen áll a játékra.

A jelenleg a tabella hatodik helyén álló Tolna vármegyei együttes az utóbbi időben jelentős sérüléshullámmal küzdött, ám a hétvégi, Zalaegerszeg elleni bajnoki előtt végre pozitív hírek érkeztek a klub háza tájáról. A Paks hivatalos honlapján részletezte a maródiak állapotát, amelyből kiderül, hogy a támadósor és a középpálya is fontos láncszemekkel bővülhet.

Böde Dániel: „Készen állok!”

A rutinos csatár kálváriája még a törökországi edzőtáborban kezdődött, ahol egy vádli-vizsgálat részleges izomszakadást mutatott ki. Emiatt Böde a tavaszi szezonban eddig egyetlen percet sem tudott a pályán tölteni. Az elmúlt napok intenzív rehabilitációja azonban meghozta a gyümölcsét.

„Ezen a héten kezdtem el a teljes értékű munkát a csapattal, és minden rendben volt. Készen állok pályára lépni, nagyon várom már, hogy visszatérjek” – nyilatkozta Böde Dániel, akinek rutinja kulcsfontosságú lehet a szezon hajrájában.

Papp Kristóf is bevethető, Vas Gábor az NB III-ban kezd

Nem Böde az egyetlen, aki visszatérhet a ZTE ellen. Papp Kristóf, aki február közepén, a Diósgyőr ellen szenvedett combhajlító-szakadást, hétfő óta már a többiekkel edz. Bár némi fizikai lemaradása van, a középpályás fájdalommentes, és keretbe kerülhet a szombati bajnokin.

A védekező szekcióban is van mozgás: a válogatott kerettagságig jutó Vas Gábor súlyos vállsérülése és műtétje után szintén a visszatérés küszöbén áll.

„Szerencsére jól vagyok, a vállam szinte teljesen rendben van. Két hete már a csapattal készülök, és úgy tűnik, hogy a hétvégén az NB III-ban már pályára is tudok lépni. A szezon végéig igyekszem a legtöbbet kihozni magamból” – árulta el a fiatal játékos.

