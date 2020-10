Otthonhagyta a személyijét - így igazolta magát a Gladbach játékosa

A Borussia Mönchengladbach játékosa, Marcus Thuram, a francia VB és EB-győztes Lilian Thuram fia egy kedves történettel került ma az internet kereszttüzébe.

A 23 éves csatár a Milánóba, az elleni mérkőzésre való utazása előtt otthonhagyta a személyi igazolványát.

Landolás után, a San Siroba vezető úton az egyik szervező-kolléga elkérte tőle az okmányait, hogy hitelesítse magát. Marcus Thuram olyan megoldáshoz folyamodott, amely valószínűleg mindannyiunk fejében megfordult volna.

Marcus elővette a telefonját, rákeresett magára a Google-ban és megmutatta a Wikipedia oldalát a helyi erőknek. Ez az ötlet nagy népszerűséget váltott ki a futballrajongóknál a neten.

