Otthon kapott ki a Real / Szoboszlai bombagóllal járult hozzá a pontszerzéshez

A 1. csoportkörének szerdai játéknapjának korai mérkőzésein a Salzburg korlátozott nézőszám előtt a Lokomotiv Moszkva csapatát fogadta, míg a Sakhtar Donyeck a fiókcsapatának az otthonában mérhette össze erejét a spanyol bajnok ellen.

Természetesen Szoboszlai Dominikkal a kezdőjében játszotta le az első mérkőzését az idei BL-ben az osztrák bajnok. A tehetséges játékosokkal kiálló salzburgiak az első félidő közepén Eder góljával 20 perc alatt hátrányba kerültek, de az első félidő végén Szoboszlai góljával egyenlíteni tudtak. A magyar srác a tizenhatos sarkáról vágott egy óriási gólt az oroszok kapujába.

A második félidő elejét jobban uralma alá vette a Salzburg, Junuzovic góljával korán meg is tudták szerezni a vezetést. A 75. percig örülhettek, Lisakovich góljával ugyanis jött az újabb változás. A meccs végén lehetősége lett volna győznie Dominikéknak, de végül maradt a pontosztozkodás.

A Real Madrid is megkezdte az idei BL-küzdelmeket, nem is akárhogy: A Ramos nélkül felálló Blancók az első félidőt 3-0-ás hátrányban végezték - a gólgyártást Tete kezdte el, majd Varane öngólja után az izraeli Solomon is betalált Courtois kapujába. A második félidőre észhez tértek a madridiak, de nem eléggé: Modric és Vinicius góljaival negyed óra után egy gólra jöttek fel, illetve az utolsó pillanatban az egyenlítést is megszerezték. Mindhiába, a videóbíró ugyanis érvénytelenítette a találatot, így végól 3-2-es donyecki győzelem született.