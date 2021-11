Ötödik Európa-liga mérkőzésén is kikapott a Ferencváros

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában a Ferencváros már tét nélkül léphetett pályára a Betis otthonában, hiszen az előző körben eldőlt, hogy a négy vereséggel álló magyar bajnok biztosan csoportutolsóként végez és a Konferencia-ligában sem folytathatja tavasszal.

Peter Stöger azonban biztosan más kezdésben reménykedett, minthogy csapata már az ötödik percben hátrányba kerüljön, ekkor Bellerin kapott remek ütemű passzt a tizenhatos jobb oldalánál, centerezése több ferencvárosi védő között Tellot találta meg, aki köszönte szépen, s a hálóba lőtt.

Azt se sokan gondolták volna, hogy a Ferencváros egyetlen kapura tartó lövése sokáig Ryan Mmaee 9. perces bal lábas próbálkozása lesz, amelyre azonban leért Claudio Bravo kapus.

Az első félóra végére majdnem megduplázta előnyét a hazai csapat, egy kirúgást követően Samy Mmaee volt határozatlan hátul, lebirkózta őt Borja Iglesias, de Dibusz a helyén volt. Két perccel később a spanyol támadó saját csapattársát találta el a tizenhatoson belül, góltól megmentve így a Ferencvárost.

A második játékrész elejét ismét átaludta a vendég gárda, az 52. percben Canales húzott befelé a jobb oldalról, s mivel nem támadta senki, ballal hatalmas gólt ragasztott Dibusz kapujának jobb felső sarkába.

Ezt követően is a sevillaiak akarata érvényesült, több alkalommal is akadt dolga a magyar portásnak, míg a hazai oldalon, talán óvatosságból, talán más okból, kapust is cseréltek a 71. percben.

A hajrában kicsit visszább vett a Betis, amely némi teret adott a magyar csapatnak is, ám két távoli lövésen kívül másra nem futotta a Ferencváros erejéből.

A csoport másik mérkőzésén a Leverkusen 3-2-re nyert a Celtic ellen.

