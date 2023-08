Öt légiós Gera Zoltán keretében, amelyben Lisztes Krisztián is szerepel

Az Európa-bajnoki selejtezősorozatra készül a magyar U21-es válogatott.

Öt légiós szerepel az Európa-bajnoki selejtezősorozat első fordulójára készülő magyar U21-es labdarúgó-válogatott szerdán kihirdetett keretében.

A magyar szövetség honlapja szerint az angol harmadosztályú Stevenage FC kapusa, Hegyi Krisztián, a belga másodosztályú Lommel SK támadója, Vancsa Zalán, a német másodosztályú Hamburger SV csatára, Németh András, valamint a Dunaszerdahelyt erősítő hátvéd és középpályás, Csinger Márk és Vitális Milán is meghívót kapott Gera Zoltán szövetségi edzőtől.

„Elérkezett a tétmeccsek időszaka, az elmúlt egy év során azért dolgoztunk, hogy felkészülten vágjunk neki a következő hónapoknak. A csapat az előző egy évben bizonyította, hogy megvan benne az a minőség, amely a sikeres rajthoz kell, a célunk, hogy két győzelemmel kezdjük meg a sorozatot. A csoport két legalacsonyabban rangsorolt csapatával játszunk, de senki se gondolja, hogy két könnyű összecsapás vár ránk. Kazahsztán harcos együttes, kellemetlen ellenfele tud lenni bármelyik válogatottnak, és a máltaiak is értek el figyelemre méltó eredményeket, a macedónokat például 4-0-ra győzték le nemrégiben. A keret összeállításánál ismét előnyt élveztek azok, akik rendszeresen játszanak a klubcsapatukban, de volt egy-két poszt, amely esetében nehezebb dolgunk volt, ugyanis a bő keret tagjai közül néhányan kevés játéklehetőséget kaptak az elmúlt időszakban. Három újoncot ezúttal is meghívtunk, miután Baranyai Nimród, Fehér Csanád és Horváth Artúr is jó teljesítményt nyújtott NB I-es csapatánál” – mondta az mlsz.hu-nak Gera Zoltán.

A magyar U21-es válogatott az Európa-bajnokság selejtezőjének első fordulójában, jövő csütörtökön Kazahsztánt fogadja Szegeden, öt nappal később pedig Máltán lép pályára. A B csoport további három résztvevője Spanyolország, Belgium és Skócia.

A magyar U21-es válogatott kerete:

Kapusok: Hegyi Krisztián (Stevenage FC), Dúzs Gellért (Budapest Honvéd), Tóth Balázs (Kazincbarcika)

Védők: Szabó Alex (Budapest Honvéd), Iyinbor Patrick (Kecskeméti TE), Csinger Márk (FC DAC), Fehér Csanád (Újpest FC), Debreceni Ákos (Siófok), Baranyai Nimród (Debrecen), Benczenleitner Barna (Budapest Honvéd)

Középpályások: Eördögh András (Budapest Honvéd), Kovács Mátyás (MTK), Kovács Barnabás (Zalaegerszeg), Horváth Artúr (MTK), Vitális Milán (FC DAC), Bényei Ágoston (Diósgyőr), Baráth Péter (Ferencváros)

Támadók: Komáromi György (Puskás Akadémia), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd), Katona Bálint (Ferencváros), Németh András (Hamburger SV, német), Kocsis Dominik (Budapest Honvéd), Lisztes Krisztián (Ferencváros), Vancsa Zalán (Lommel SK)