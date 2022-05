Öt Bundesliga-klub, köztük a Dortmund is vinné Dárdai Pál fiát!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Németország legjelentősebb sportlapja, a Sport Bild beszámolója szerint a Hertha BSC magyar védője, Dárdai Márton iránt öt Bundesliga-klub is érdeklődik.

A Hertha-legenda, Dárdai Pál középső fiának piaci értéke a Transfermarkt szerint az elmúlt időszakban brutálisan megnőtt, tavaly januárban még csak 700 ezer euróra, manapság pedig már 5 millió euróra becsüli a mértékadó lap.

A Sport Bild szerint Dárdai Márton akár a már három magyart is soraiban tudó RB Leipzighez is kerülhet, de ezen kívül a Borussia Dortmund, a Wolfsburg, a Hoffenheim és az Eintracht Frankfurt is az érdeklődők között van.

A lap azt írja, a tárgyalások már folynak a 20 esztendős hátvéd ügyében, akinek 2025-ig érvényes szerződése van a Herthánál.

Dárdai Márton neve ráadásul nem először kerül elő Lipcsében, idén már egyszer szintén a Sport Bild szellőztette meg a német utánpótlás-válogatott futballista átigazolásának lehetőségét.

