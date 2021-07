Ősztől az RTL közvetíti az Európa-ligát és a Konferencialigát

Az UEFA-val kötött megállapodás értelmében az RTL közvetíti szeptembertől az Európa-liga és a Konferencialiga következő három szezonjának mérkőzéseit.

Az RTL Magyarország közvetíti az UEFA Európa-liga és az idén újonnan startoló UEFA Európa-konferencialiga aktuális fordulóinak meccseit. 14 estén keresztül minden játéknap mérkőzései élőben lesznek láthatóak a tévéképernyőn, míg a forduló egyes meccsei csak az RTL Magyarország prémium streaming platformján, az RTL Most+ online felületén lesznek megtekinthetők.

Az RTL Magyarország sportközvetítői kínálatába a fordulók összefoglalói is bekerülnek, ahol stúdióműsorok keretei között mutatják be – neves szakértőkkel – a 2021/22-es évad mérkőzéseinek legemlékezetesebb pillanatait. Amennyiben egynél több magyar klub kvalifikálja magát a rangos tornákra, úgy az ő mérkőzéseiket is láthatják majd az RTL Magyarország platformjain – áll az RTL közleményében.

