Őrült hét a Manchester Unitednél - több mint 50 játékost ajánlottak fel a klubnak

Egy hét alatt több mint 50 játékost ajánlottak fel a Manchester Unitednek - számolt be a hírről Fabrizio Romano.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Miután a Bologna visszautasította a Manchester United Marko Arnautovicra tett ajánlatát őrült hét következett az angol klub életében. Több mint 50 játékost ajánlottak fel a "vörös ördögöknek", többek között Moises Caicedo és Memphis Depay is a listán volt, utóbbi ingyen érkezhetett volna Manchesterbe. Mellettük Leandro Paredes-szel is tárgyalt, azonban végül úgy döntött a klub, hogy mást szeretne a középpályára.

Érdekesség, hogy a Juventus Adrien Rabiot mellett Weston McKennie-t is felajánlotta a Manchester Unitednek, míg Antony előtt Yannick Carrasco, az Atlético Madrid játékosa is opció volt a szélre. Mellette Christian Pulisic is a célkeresztben volt, a MU egy kölcsönajánlatot is benyújtott érte a Chelsea-nek, a londoni klub azonban ezt elutasította.

A középpálya és a szélső poszt mellett a védelem megerősítésére is érkezett ajánlat, hiszen Thomas Meuniert is felajánlották a manchesterieknek, de a Borussia Dortmund nem szeretett volna megválni belga játékosától.

Ebből is látható, hogy a Manchester United igazán nehéz helyzetben volt a nyári átigazolási időszakban, hogy kiválassza a számára megfelelő játékosokat.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Sheriff Tiraspol-Manchester United El-mérkőzésen a hazaiak győzelme 12.75, a döntetlen 6.35, a vendégsiker 1.21-szeres szorzóval fogadható. (x)