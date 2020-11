Országos 11-es rúgó bajnokság indul jövőre, tízmilliót kap a győztes

A 2021-es bajnokságon a legjobb 10 millió forintot nyerhet, nincs más dolga csak be kell rúgni!

Puskás Ferenc is berúgott 35 tizenegyest spanyol pályafutása során, de Kubala Lászlót minden idők egyik legjobb tizenegyesrúgójaként emlegetik, hiszen a büntetői 96,4%-át gólra váltotta a ikonja. Vajon van Magyarországon hasonló hatékonyságú futballkedvelő manapság?

Sokszor halljuk, tizenegyest nem lehet kivédeni, csak rosszul rúgni. De vajon hányat lehet egymás után jól rúgni? Mi kell ahhoz, hogy ebben valaki bajnok lehessen? Ezek a kérdések foglalkoztattak bennünket, szervezőket. Erre a két kérdésre biztosan választ kapunk 2021. májusában, mert akkor kiderülhet, ki legjobb tizenegyes rúgója. Mi őt keressük! A megingathatatlant!

Több csapat

Népszerű mondás, minden fejben dől el. Ezt a sorozatot sem lehet csak úgy megnyerni, hogy valaki jól és pontosan rúg. Kell majd ravaszság, a kapus mozgásának feltérképezése, de kell nagyfokú monotóniatűrő-képesség, mert nem elég egyszer vagy kétszer, vagy ötször erősen, laposan, a kapusnak bal kézre rúgni a labdát. Lehet, hogy tízszer, vagy egy megyei döntőn 30-40-szer is be kell ezt mutatni. És ha megvan a kedvenc sarok, és arra figyel a kapus is, még mindig lehet egy váratlan trükk-kel a másik irányba célozni.

A futballban a legnagyobb adrenalin a tizenegyeseknél van. Aki erre az adrenalinra vágyik, ne habozzon, nevezzen be. Aki meg akarja mutatni, mennyire biztos a lába az adrenalin ellenére is, nevezzen be. Aki a téttel nyugodtabbá válik, ott a helye a tizenegyes pont és a labda mögött. Aki csak jobb akar lenni a csapattársánál, nevezzenek be együtt. Három fordulót kell a győztesnek összesen megnyernie, a területit, a megyeit végül pedig az országosat egy budapesti stadionban.

Megjósolhatatlan, mennyi tizenegyes kell a győztesnek, a világrekord kétezer értékesített büntető felett van.

A dicsőség mellé pedig akár 10 millió forint is ütheti a végső győztes markát, de a többi helyezett között is milliós összeg kerül szétosztásra.

A versenyről: A verseny 3 fordulós lesz, területi selejtezőkkel, megyei döntőkkel és budapesti országos döntővel. A selejtezőkben azonnali kieséses rendszerben jutnak tovább a rúgók, a megyei és országos döntőkben párbajok (Grand Slam) végén kerülnek ki a győztesek.

A végső győztes 10 millió forintot vihet haza, 150 helyszínre 50 ezer nevezőt várunk.

Részletek: https://tizenegyesrugo.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/I-Országos-11-es-rúgó-Bajnokság-110224864150392

Játékleírás: https://tizenegyesrugo.hu/web/jatekszabalyzat