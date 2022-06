Oroszország visszavág: elhappolnák a 2028-as foci Eb-t

Pályázik Oroszország a 2028-as vagy 2032-es kontinensviadal megrendezésére.

Bár az orosz válogatottat és klubcsapatokat is diszkvalifikálták a vb-selejtezősorozatban, valamint az európai kupaporondon is, az Orosz Labdarúgó Szövetség szerdán bejelentette, hogy pályázatot nyújt be a 2028-as vagy 2032-es Európa-bajnokság megrendezésére.

„Még ma elküldjük a szándéknyilatkozatot. Már korábban is bonyolítottunk le komoly labdarúgó eseményeket, megvan a megfelelő tapasztalatunk” – mondta el sajtótájékoztatóján Alekszandr Djukov.

Oroszország volt a házigazdája a 2018-as világbajnokságnak. Amennyiben az oroszok ténylegesen is jelentkeznek a kontinensviadal megrendezésére, úgy 2028. esetében a brit, 2032. esetében pedig az olasz pályázatot kell felülmúlniuk.