"Oroszlánként küzdöttünk" - az Ajax edzője elégedett volt csapata játékával

A holland csapat előnyről várhatja a Tottenham elleni visszavágót.

Erik Ten Hag szerint az Ajax jól játszott, és megérdemelten nyert a Tottenham elleni elődöntő első mérkőzésén.

A Tottenham vadonatúj stadionjában rendezett első mérkőzés egyetlen gólját Donny van de Beek szerezte még az első félidőben, de az Ajax vezetőedzője szerint a csapata akár többször is betalálhatott volna:

- Nagyszerű eredményt értünk el, oroszlánként küzdöttünk. Az első félidőben nagyon jó futballt játszottunk, és megérdemeltük a vezetést. A meccs ezen szakaszában megvolt az esélyünk arra, hogy akár még több gólt szerezzünk. Azonban ez így is egy kiváló eredmény. A Tottenham cseréjét követően nem tudtunk jól reagálni, és nem voltunk képesek megtartani a labdát, amit így túl sokszor kellett üldöznünk. A Tottenham nagyon célszerűen játszott, és igyekeztek ránk nyomást helyezni. Szerettük volna többet birtokolni a labdát, de változtatnunk kellett a rendszerünkön. Biztos vagyok benne, hogy az ellenfelünk sokat tanult ebből a meccsből, ahogy mi is. Tudjuk, hogy a visszavágón a mainál is jobb teljesítményre lesz szükségünk. Összességében nagyon elégedett vagyok a fejlődésünkkel - mondta a meccs után az Ajax edzője a Ziggo Sportnak.

A meccset követően a londoniakat irányító Mauricio Pochettino is kiemelte, hogy az első félidőben Moussa Sissoko beállítása sokat segített a csapata játékán.

Az Ajaxra a visszavágó előtt még egy fontos meccs vár, ugyanis szombaton a Willem II együttesével csapnak össze a Holland Kupa fináléjában, majd a Johan Cruyff arénában harcolhatják ki a döntőbe jutást a Tottenham ellen.

A másik ágon a és a párharcának első mérkőzésére szerda este kerül sor.

A cikk lejjebb folytatódik

