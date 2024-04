Orosz Pál: Közép-Európában már egyértelműen az elithez tartozik az FTC

„Mostanra saját magunkkal szemben is elvárássá vált, hogy ott legyünk valamelyik csoportkörben”.

Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál a zöld-fehérek szombaton bebiztosított címe után a Nemzeti Sportnak értékelte a 2023–2024-es szezont – a sportvezető szerint a Ferencváros Közép-Európában már egyértelműen az elithez tartozik.





Mint ismert, a Ferencváros azzal, hogy szombaton gól nélküli döntetlent játszott a Kisvárdával, behozhatatlan előnyre tett szert az OTP Bank Ligában, s története során 35. alkalommal, ráadásul zsinórban hatodszor lett bajnok.

„Ilyen korábban sosem fordult elő a Ferencváros életében”

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a Nemzeti Sportnak értékelte az idényt.

„Tizenhárom évvel ezelőtt jó messziről indultunk, ez a folyamat azóta is tart. Először Magyarországon, majd nemzetközi szinten is bizonyítani szerettünk volna, bizonyos célokat már most elértünk. Hogy jó úton haladunk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy sorozatban hatodszor lettünk bajnokok, márpedig ilyen korábban sosem fordult elő a Ferencváros életében. S hogy ez meddig tart? Egyszer minden sorozat megszakad. Németországban tizenegy év után ért véget a Bayern München hegemóniája, a Leverkusen szisztematikus munkával törte meg.”

Ami a jelenlegi kiírás kulcspillanatát illeti, a sportvezető szerint a bajnokságban ez a Paks elleni, áprilisi rangadó volt.

„Ha akkor nyer riválisunk, két pont lett volna a különbség, tovább kellett volna kaparnunk az újabb aranyéremért. Mondjuk, szerintem akkor is mi lettünk volna a bajnokok, de így azért sokkal könnyebb volt a hajrá. Az előnyünk rövid idő alatt tizenegyre, majd tizennégy pontra nőtt, és ez végképp magabiztossá tett bennünket. Pedig a Paks ügyes stratégiát választott, hiszen a klubnál próbálták levenni a játékosokról a terhet, mondván, úgyis a Fradi lesz a bajnok.”

Ekl: „lehet minket szapulni, de nézzük már meg, kik is voltak az ellenfeleink!”

Orosz úgy gondolja, a magyar rekordbajnok a Konferencia-ligában sem vallott szégyent.

„Tizenhat mérkőzéssel többet játszottunk, mint az ellenfeleink, ráadásul ezek a nemzetközi selejtezők és csoportmeccsek egytől egyig ki-ki meccsek voltak. Lehet szapulni, hogy idén csupán az Európa-konferencialiga csoportkörébe jutottunk be, de nézzük már meg, ott is kik voltak az ellenfeleink?! Egyszer sem kaptunk ki, a Fiorentina otthonában kiválóan játszottunk, az olaszok csupán az utolsó előtti pillanatban egyenlítettek, a Genk sem tudott legyőzni bennünket. Aztán megkaptuk, hogy nem lehetett legyőzni ezt az Olympiakoszt?! Hát most a görög csapat és a Fiorentina is elődöntős a Konferencia-ligában. Ezek a mérkőzések sok erőt vettek ki belőlünk, kemény erőpróbák voltak, olyanok, amelyek bizonyos esetekben el is viszik a fókuszt. A tavasszal a hazai mezőnyre összpontosíthattunk, és a jelenlegi állás tükrözi a magyar klublabdarúgás helyzetét: a Fradi meghatározó szereplő!”

Nagy talány, hogy Varga Barnabás miért nem tűnt fel korábban senkinek

Az interjú során szóba került a bajnok színeiben remeklő Varga Barnabás is – a csatár kapcsán elárulta, mindenkit meglepett a teljesítménye.

„Nyilvánvalóan tudtuk, hogy milyen remek futballista, de az, hogy ennyire kiugró teljesítményt nyújtott, talán még őt is meglepte. Abszolút súrlódásmentesen illeszkedett be a csapatba. A minősége, a tudása, kapu előtti gólérzékenysége elvitathatatlan, nem is értem, a korábbi éveiben miért nem tűnt fel senkinek… Teszem hozzá, nekünk sem. Számomra ez nagy talány… Alighanem idén is ő lesz a gólkirály, és a példája is alátámasztja, hogy Magyarországon is lehet jó játékosokat találni” – jegyezte meg, majd hozzátette, Varga esete jó precedens arra, hogy a Ferencvárosban magyarként is nagy sikereket lehet elérni.

„Az ajtó mindenki előtt nyitva áll. Senkinek sincs megtiltva, hogy olyan teljesítményt nyújtson, ami után úgy éreznénk, muszáj ajánlatot tennünk neki, mindenképpen szeretnénk őt leigazolni.”

„Már-már tudományosan” választják ki az új játékosokat

A keretet illetően a sportvezető úgy vélekedett, hogy a zöld-fehérek szezon előtti átigazolásai jól sikerültek – Hajnal Tamás és a megfigyelőcsapat „meggondoltan, már-már tudományosan” választja ki az új játékosokat, s ez is záloga a klub elmúlt években tapasztalható jó szereplésének.

„Közép-Európában már egyértelműen az élvonalhoz tartozunk”

Orosz kimondta: meglátása szerint a Ferencváros Közép-Európában már az elithez tartozik.

„Közép-Európában már egyértelműen az élvonalhoz tartozunk. Megvertük a Ludogorecet, a Slovant, a Dinamo Zagrebet is, hogy a Monacót, a Trabzonsport és a többi csapatot ne is említsem… Ezen a téren is mindenféleképpen szintet léptünk. De itt nem szeretnénk megállni. Kubatov Gábor elnök úr szokta mondani, hogy minden évben a BL-csoportkörbe kerülés a célunk, még akkor is, ha ott már teljesen más büdzséből gazdálkodó ellenfelekkel találkozhatunk. Mostanra saját magunkkal szemben is elvárássá vált, hogy ott legyünk valamelyik csoportkörben, az mondjuk nem segít bennünket, hogy négy kvalifikációs kört kell sikerrel vennünk addig.”

„Tudtuk, hogy a Fradiba nemzetközileg is elismert edző kell. Aztán jött Dejan Sztankovics…”

A sportvezető szerint a Fradi és Dejan Sztankovics DNS-e tökéletesen kapcsolódik egymáshoz.

„Kedvelem, tisztelem Sztanyiszlav Csercseszovot, de olyan helyzetbe kerültünk vele, amelyre muszáj volt reagálnunk, lépnünk kellett. Szerencsére zökkenőmentesre sikerült az átmenet, Máté Csabával kifejezetten jó eredményeket értünk el, de tudtuk, hogy a Fradiba nemzetközileg is elismert edző kell. Aztán jött Dejan Sztankovics, aki igazi Fradi-karakter! Ezer fokon ég, céljai vannak, nyilván szeretne egyszer az Inter vezetőedzője lenni, és tudja, milyen lépcsőfokokat kell vennie hozzá. A Ferencváros és az ő DNS-e tökéletesen összekapcsolódik, a múltjával, karakterével, tudásával számunkra most ő a legjobb edző. A Ferencváros nem „one man show”, a kirakós minden darabjának passzolnia kell ahhoz, hogy ilyen sikereket érjünk el.”

Csak az Európa-bajnokság ne lenne…!

Ami a következő, 2024–2025-ös szezont illeti, Orosz Pál nagyon megterhelő időszakra számít, ráadásul a ferencvárosi keretnek készen kellene lennie július elejére, a Bajnokok Ligája-selejtezők kezdetére – a munkát azonban megnehezíti, hogy nyáron Európa-bajnokság lesz, így akadnak majd futballisták, akik összességében csak néhány napot pihenhetnek.