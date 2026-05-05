Őrizetbe vett egy 71 éves férfit a rendőrség, miután a gyanú szerint rasszista inzultus érte Antoine Semenyót a Manchester City és az Everton 3–3-as döntetlennel zárult hétfő esti találkozóján – adta hírül a Sky Sports.

A hatóságok tájékoztatása szerint a nottinghamshire-i férfit rasszista indíttatású közrend elleni vétség gyanújával állították elő, miután szurkolók és stadionbiztonsági munkatársak jelentették az esetet. A férfit később feltételekkel szabadlábra helyezték, amelyek értelmében nem közelíthet meg kijelölt sportlétesítményeket a mérkőzések előtti és utáni időszakban sem.

A rendőrség hangsúlyozta: a nyomozás továbbra is folyamatban van, és szoros együttműködésben dolgoznak az Evertonnal.

Az Everton közleményében kiemelte, hogy a rasszizmusnak és bármilyen diszkriminációnak nincs helye sem a stadionokban, sem a futballban, sem a társadalomban.

„A szurkolók, a rendezők és a rendőrség gyors fellépésének köszönhetően sikerült azonosítani az érintett személyt, és megtenni a szükséges intézkedéseket” – írta a klub.

A Manchester City szintén elítélte a történteket, és jelezte: a mérkőzést követően Marc Guehi is rasszista üzenetek célpontjává vált a közösségi médiában.

„A Manchester City határozottan elítéli az Antoine Semenyót ért rasszista támadásokat. Továbbra is minden támogatást megadunk Antoine-nak és Marc Guehinek, és semmilyen formában nem fogadjuk el a diszkriminációt a futballban” – áll a klub közleményében.

