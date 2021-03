Óriásit esett a Liverpool játékosainak értéke

A Liverpool teljesítményének visszaesése hatással volt a játékosok piaci értékére is. A Transfermark összegyűjtötte, hogy a Premier League-ben kinek esett vissza leginkább az ára és az első 10 helyezett között a vörösök hét játékosa szerepel.

Az oldal szerint Virgil van Dijk ára jelenleg 70 millió euró, vagyis tízzel kevesebb, mint korábban. A holland védő csak a bajnokság elején szerepelt a csapatban, mert az Everton elleni derbin súlyos sérülést szenvedett. Trent Alexander-Arnold kivásárlási ára 100 millió, de nem is olyan régen még 110 millió eurót ért a játékos. Mohamed Szalah is 10 milliót bukott, így már csak 110 millióra teszik az értékét. A nyáron igazolt Thiago kivásárlási ára 35 millió euró lehet, ami tizenhárommal kevesebb, mint korábban. A kapus Alisson 15 milliiót veszített az értékéből és már „csak” 65 milliót ér és Roberto Firminio is bukott 17 millió eurót, így a jelenlegi értéke 55 millió.

A listát a 100 millió euróra becsült értékű Sadio Mané vezeti, ám nem is olyan régen még 120 millióra taksálták az árát.

A top10-ben Raheem Sterling (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea) és Kevin de Bruyne (Manchester City) szerepel.

