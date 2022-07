Óriási bajban a Barcelona: nem regisztrálhat új játékost a klub

A hírek szerint a Barcelona nem tudja regisztrálni Andreas Christensent és Franck Kessie-t a pénzügyi fair play korlátozások miatt – írja a Sun.

Andreas Christensen és Franck Kessie érkezését is a napokban jelentette be a Barcelona, és bár jó hír a katalánoknak, hogy egyik futballistáért sem kellett fizetni, most úgy tűnik, mégsem minden fenékig tejfel Barcelonában.

Egyik játékost sem regisztrálhatja a klub addig, amíg nem teljesíti a pénzügyi fair play-ben foglaltak, tehát nem hozza egyensúlyba költségvetését.

A Barcelona lassan két éve küzd anyagi gondokkal, pedig időközben olyan magas fizetéssel rendelkező játékosoktól szabadult meg, mint a klublegenda, Lionel Messi, vagy Antoine Griezmann.

A múlt héten a Barcelona 178 millió fontos üzletet kötött a Sixth Street amerikai magántőke-csoporttal, hogy a következő 25 évre eladja a La Liga televíziós jogaiból származó 10 százalékos részesedését.

Ez az összeg azonban nem fordítható új játékosok igazolására, csak a „könyvelés egyensúlyba” hozására, vagyis a tartozások kiegyenlítésére.

Ez pedig azt jelenti, hogy a gránátvörös-kékeknek előbb el kell adnia játékosokat, mielőtt újakat tudna regisztrálni.

Ousmane Dembélé szerződése ez előző hónap végén lejárt, távozásával felszabadult némi bérköltség, de úgy tűnik, ez még nem volt elegendő.

A hírek szerint a Barcelona hajlik arra, hogy elfogadja a Manchester United 74 millió fontos ajánlatát Frenkie de Jongért. Ez pedig már komoly segítség lenne a könyvelésnek.

Ha azonban további labdarúgókat akar még igazolni a klub, akkor De Jong eladásánál nem állhat meg, főleg, ha valóban meg akarják szerezni a Bayern Münchentől Robert Lewandowskit.

Sőt, a napokban felröppen pletykák szerint az sem kizárt, hogy Cristiano Ronaldo is Barcelonába költözik, hogy a Bajnokok Ligájában futballozhasson az ősszel is. Ennek érdekében még fizetése csökkentésébe is belemenne.

Nincs tehát könnyű helyzetben a Barcelona, de azért már talán a klubvezetés is látja a fényt, vagy Lewandowskit az alagút végén.

