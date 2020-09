Orbitális orgiák: a futballisták híres botrányai

A világ most éppen azon csámcsog, hogy Mason Greenwood és Phil Foden életük első válogatott meccse után megszegte a koronavírus-előírásokat. Ez így nagyjából szépen hangzik, de ha a dolgot magát nézzük, akkor az történt, hogy a két újonc örömlányokat rendelt a szállodai szobájukba. És a két fiatalember még abba is belement, hogy a találkáról videó kerüljön fel a Snapchat-re, ügyesen le is buktak és még meg is büntette őket a helyi rendőrség.

A labdarúgás történelmében nem ők az elsők, akik ilyen jellegű bajba kerültek és érdekes, hogy az angolok egyáltalán nem visszafogottak az ilyen ügyekben. Sőt…

Itt van mindjárt Kyle Walker, aki a játékosaként, a járványügyi korlátozások közepén áprilisban tartott egy közepesen nagy bulit, amelyre még prostituáltakat is hívott. Naná, hogy lebukott.

„Megértem, hogy az, hogy profi labdarúgó vagyok, felelősséget jelent. Elnézést szeretnék kérni a családom, a barátaim, a labdarúgó klub, a szurkolók és a nyilvánosság előtt. A tetteim ellentétben állnak azzal, amit tennem kellett volna a lezárások alatt. És újból megismétlem az üzenetet: maradj otthon, maradj biztonságban” – nyilatkozta a játékos akkor a BBC-nek.

A boldog békeidőkben John Terry, aki akkor éppen a és az angol válogatott kapitánya is volt azzal került be a bulvársajtóba, hogy elszerette Wayne Bridge kedvesét, tette mindezt a 2012-es EB előtt. Aztán meg azt állították a nőről, hogy amúgy ő a (fél)Chelsea-t nagyon szerette.

Ha már angol ikon: Wayne Rooney sem úszta meg balhé nélkül. A csatár rendszeresen felkeresett egy testkereskedőt, aki aztán kitálalt a sajtónak a találkákról… Volt ott minden a hölgy állítása szerint, még hármasszex is, de a nő szerint a csatár a pályán izgalmasabb volt, mint az ágyban. A dolog legnagyobb szépséghibája az volt, hogy Rooney neje közben várandós volt. A feleség előbb kidobta a férjét, aki a MU egyik edzőjénél húzta meg magát, de aztán végül kibékültek.

A 2010-es évek elején annyira elszaladt a ló az angolokkal, hogy az akkori kapitány Fabio Capello jelezte a játékosainak: nem lesz jó vége a kicsapongó életmódnak.

No, de ez az életvitel nem angol specialitás. Nézzük a Ronaldókat, elsőként Cristianót.

Róla sokan mondják, hogy falja a (rossz)lányokat, ám eddig igazán csak egyszer került bajba a nőzései miatt, amikor 2008-ban kiderült, hogy két prostituálttal hetyegett egy római szállodában, ahol egy barátja is ott volt és a félidőben nem térfelet, hanem lányokat cseréltek. A portugál tavaly is botrányba került amikor Kathryn Mayorga azt állította: 2009-ben Ronaldo megerőszakolta. Végül 375 ezer dollárt fizetett a játékos és a hölgy nem szólalt meg többet az ügyben.

Ellenben a brazil Ronaldo állítólag egyszer új járt, hogy véletlenül három transznemű prostit vitt fel magához.

A buliból a franciák sem maradhattak ki, de ez egy kicsit durvább vád volt szimpla csajozásnál. A 2010-es világbajnokság előtt vádolták meg a Franck Ribéry, Sidney Govou, Karim Benzema és Hatem Ben Arfa négyest azzal, hogy két évvel korábban elmentek mulatni Zahia Deharral, aki erőteljes mellkasú lány volt, ám ennél is komolyabb problémát jelentett, hogy állítása szerint 16 esztendős volt a buli idején… A játékosokat le is tartóztatták, akár három évet is kaphattak volna, de végül felmentették őket, mert nem tudhatták a lány életkorát.

A visszafogott svájciak is tudnak bődületes botrányokat okozni. 2008-ban négy játékost azonnal kirúgtak a svájci FC Thun keretéből, mert a vád szerint szexuális kapcsolatot létesítette egy 15 éves lánnyal, ami az ottani törvények szerint is bűncselekmény és megrontás. Végül 21 tanút hallgattak ki, 14 személyt jelentettek fel és nyolc ellen indult eljárás. Közülük heten voltak házasok.

És hogy mi a helyzet itthon?

Lothar Matthäus korábbi magyar kapitány egy róla szóló könyvben azt állította, hogy egy thaiföldi túrán adott a játékosoknak és a kollégáinak fejenként 200 dollárt, akik aztán eltűntek két napra. A német szerint a közismert fűrdőházakban töltötték az időt.

Az idei évre Futács Márkó szolgáltatta a bulvár híreket. A csatár állítólag megcsalta feleségét, aki emiatt elvált tőle.

Lényegében nincs ezekben sok izgalom, ebben is le vagyunk maradva az angoloktól. Is.