„Öngólt lőttek” – korábbi alkalmazottja kritizálta a bolgár szövetséget

„A világ futballjában először látok olyat, hogy egy szövetség megbünteti a saját csapatát”

A korábban a bolgár szövetség alkalmazásában is álló Alekszandar Sztankov kritikus hangot ütött meg egykori kenyéradójával szemben.

„Ez, ami történik, precedenst jelent, ugyanis a világ futballjában először látok olyat, hogy egy szövetség megbünteti a saját csapatát” – foglalt állást a jövő csütörtöki Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki selejtező helyszínmizériája kapcsán a SportLive.bg-nek a bolgárok U21-es válogatottjának korábbi szövetségi edzője, a Lokomotiv Plovdiv volt vezetőedzője és technikai igazgatója, Alekszandar Sztankov.

Az nso.hu szemléjében arra emlékeztetett, hogy a meccset eredetileg is Plovdivban rendezték volna, ám ősszel a bolgár szövetség, talán éppen a várható nagy érdeklődés és az ott zajló felújítási munkálatok miatt megváltoztatta a helyszínt Szófiára.

Csakhogy közben Bulgária hazai pályán 2–0-ás vereséget szenvedett Litvániától, ezután menesztették Mladen Krsztajics szövetségi kapitányt, a szurkolók pedig tüntetés szervezésébe kezdtek a bolgár szövetség ellen a Magyarország elleni Eb-selejtezőre.

Ezek után jelentette be a bolgár szövetség, hogy a meccset mégiscsak Plovdivban rendezik, zárt kapuk mögött, de Bulgáriában ezt úgy kommunikálták, hogy az UEFA ajánlotta a helyszínváltoztatást.

„Tudom, hogyan állapodtak meg az UEFA-val. Ez egy baráti alapon történő szívesség kérése volt, amit a jövőben majd viszonozhatnak. Ezt természetesen nem az UEFA akarta, hanem a bolgár szövetség kérte és mindannyian tudjuk, hogy miért” – fogalmazott Sztankov.

Az újságírói kérdésre a miértre is megadta a választ: a szurkolói tiltakozás.

„Abszolút, biztosan ez az oka. Viszont ezzel öngólt lőttek, mert még jobban kiéleződött a feszültség. Mindenki látja, miről van szó. A BFS (a bolgár szövetség – a szerk.) nem kedvez magának ezzel a viselkedéssel. Olyan ez, mintha kisajátítanák maguknak a nemzeti csapatot és azt csinálnak, amit csak akarnak. Most már azon sem lepődnék meg, ha a válogatott edzőpályáján rendeznék meg a Magyarország elleni meccset, persze zárt kapuk mögött. Nincsenek szavak arra, ami itt történik” – mondta.

Sztankov szerint a Sportdöntőbírósághoz a helyszínváltoztatás kapcsán benyújtott ügyvédi kérvény süket fülekre talál majd, mert „holló a hollónak nem vájja ki a szemét”.

Ugyanakkor kitért a magyar válogatott ellen bemutatkozó új szövetségi kapitányra, Ilian Ilievre is.

„Nagyon tisztelem őt – edzőként és emberként is. Nem akarok ítélkezni, de mindenki maga választja a sorsát, mindenesetre minden elképzelhető rosszra felkészülhet, ami rá zúdul majd. Furcsa bemutatkozás lesz, ebben nem ő a hibás, hanem a munkaadói. Ő rutinos, nagyon jó edző, de bármi is lesz a meccsen, az általános helyzet nem változik, a bolgár futball válságban van. Bármennyire is próbálják homokba dugni a fejüket, mint a strucc, beleragadtak a mélybe és hiába várják, hogy mint minden csoda, ez is elmúlik három nap alatt…” – célzott ismét a szövetség vezetőire Sztankov.

Eközben még mindig kérdéses, hogy hol rendezik a bolgár-magyar meccset...

A mieink 14 ponttal az élen állnak a G csoportban. A szerbeknek 13, a montenegróiaknak 8, a litvánoknak 6, a bolgároknak 2 pontjuk van. A szerbek és a litvánok már csak egy meccset játszanak, a magyarok a bolgárok után a montenegróiakkal csapnak össze jövő vasárnap a Puskás Arénában.