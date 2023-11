Öngóllal mentett pontot a Barcelona

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona egy öngóllal egyenlített, így 1–1-es döntetlent játszott a Rayo Vallecano otthonában a La Liga 14. fordulójában.

A Barcelona edzője, Xavi hat helyen változtatta meg csapata összeállítását a legutóbbi, Alavés elleni bajnokihoz képest. Mint korábban megírtuk, Gavit sérülés miatt vesztették el a katalánok, akik a meccskeretbe nevezték a 17 éves magyar kapust, Yaakobishvili Áront.

Az első számú hálóőrt, ter Stegent helyettesítő Inaki Penának már a meccs elején egy hatalmasat kellett mentenie Jorge de Frutos elől. A folytatásban is a hazaiak játszttak veszélyesebben, és a 39. percben meg is szerezték a vezetést: egy jobbról beívelt szabadrúgás után kétszer is röviden mentettek a vendégek, mielőtt Unai López 25 méterről a hálóba zúdította a labdát. A gólt ugyan egy korábbi leshelyzet miatt visszanézték, de végül megadták.

A Barcelona a második játékrészben hajtott az egyenlítésért, Xavi Gündogant és Joao Félixet is pályára küdte ennek érdekében. A 77. minutumban a szintén csereként pályára lépett Raphinha lövése a kapufáról Lewandowski elé pattant, őt viszont meglepte ez a lehetőség, és nem tudott rendesen ismételni.

Öt perc elteltével azonban már nem volt szerencséje a Rayonak: Balde beadását a lengyel támadó elől menteni igyekvő Lejeune a saját kapujába juttatta.

A győztes találatot azonban nem tudta bevinni a Barca, maradt az 1–1-es döntetlen, így a Rayo Vallecano a Real Madrid után a katalánoktól is pontot rabolt.