Bajner Bálint állítja: a megaláztatás miatt ment fel benne a pumpa úgy, hogy rosszul lett és mentőt kellett hívni.

„Bármelyik NB II-es meccset el tudnám dönteni, de az edzőközpontból is ki vagyok tiltva” – fakadt ki Bajner Bálint a Haladás szurkolóinak közösségi oldalán.

A 33 éves támadó – aki februárban szerződött Szombathelyre, de azóta egy percet sem töltött a pályán – állítja: Újpesten volt próbajátékon és mindenkit meg is győzött, ám amikor szóltak, hogy nagy szükség van rá szülővárosában, rohant haza.

„Minden pénzről lemondtam, egy olyan szerződést írtam alá, amin ha nem Haladás-címer van, akkor kitörlöm vele, annyit ért. Az elkövetkező heteim ismét a megaláztatásról szóltak…” – fogalmazott.





Mint megírtuk, az NB II-es Haladás február végén jelentette be Bajner Bálint szerződtetését, akinek így közel három év után lett újra csapata, méghozzá szülővárosában. A korábbi utánpótlás-válogatott támadó azóta egy percet sem játszott és a kispadra is csak két alkalommal ülhetett le a másodosztályban jelenleg 13. helyezett nevelőegyesületénél.

Két héttel azután, hogy leigazolták, a magas pulzusa miatt mentő vitte kórházba az egyik edzésről, de jobban lett és hamar kiengedték.

Azt viszont nem mondhatni, hogy teljes nyugalomban telnek mindennapjai. Legalábbis erre lehet következtetni abból a hosszabb kommentből, amelyet a Haladás Szurkolói Kör hivatalos Facebook-oldalán írt a 33 éves csatár.

Bajner Bálint ebben elárulta, már az első három fordulót követően jelezte, hogy szívesen segítene a Haladásnak, ám akkor még nem kapott szerződést, noha november 15-ig edzett a csapattal. Úgy érzi, hogy életében nem érte annyi megaláztatás és igazságtalanság, mint szeretett klubja jelenlegi vezetőedzője részéről.

Decemberben és januárban már magában tréningezett és egyedül hozta fel magát olyan szintre, amilyenre elmondása szerint a dortmundi időszaka óta sehol sem volt képes.

„Volt több külföldi ajánlatom, de Mészöly Géza invitálására, a kinevezését következő héten lementem próbajátékra Újpestre, játszottam egy félidőt és meggyőztem mindenkit. Másnap tudta meg Homlok Zsolt tulajdonos, hogy Újpesten vagyok és Mészöly Gézától könnyedén leinformálta, milyen állapotban vagyok és kifejezetten ő kért el. Közölték, hogy hétvégén, a Tiszakécske ellen már egy félidőt tuti játszok, nagyon nagy szükség van rám. Rohantam Szombathelyre. Minden pénzről lemondtam, egy olyan szerződést írtam alá, amin ha nem Haladás-címer van, akkor kitörlöm vele, annyit ért. Az elkövetkező heteim ismét a megaláztatásról szóltak. A mindennapos felesleges fizikai tesztek, melyeken kiváló eredményeket hoztam, nem volt elég, hogy a csapattal edzhessek. Ha egymás közti játék volt, inkább a pályaedzőt állította be helyettem Jovic mester. Egy ilyen megaláztatás után ment fel bennem a pumpa úgy, hogy rosszul lettem és mentőt kellett hívni, de semmi baj nincs, egy héten belül 3 helyről, köztük az ország legjobb, legelismertebb specialistájától hoztam igazolást, hogy edzhetek. Innentől viszont az edzésekről is ki vagyok tiltva, nem tudom miért. A feltett kérdésemre mindig azt a választ kapom, hogy szakmailag és emberileg is csapatban a helyem. Akkor kérdezem én, mi a gond?” – vetette fel Bajner.

A Borussia Dortmundnál – méghozzá szerinte a Darazsak valaha volt legjobb csapatában – is megfordult csatár hozzátette: úgy véli, a Haladás többször is szerződésszegést követett el azzal, hogy nem adta meg számára a megállapodásban vállalt feltételeket. Ő mégsem tett lépéseket az MLSZ fegyelmi bizottsága felé, mert nem akarta tovább veszélyeztetni a licenckérelem ügyét.

Bajner sérelmezi azt is, hogy a Haladás jelenlegi játékosai sohasem álltak ki mellette.

„Jelenleg ott tartunk, hogy én költöttem milliókat arra, hogy Szombathelyen lehessek másodszorra is és a Haladástól még egy forint fizetést nem kaptam. Pont akkor írtam alá a szerződést, amióta megint nincs pénz, mégis azok közé tartozok, akik nem jelentették fel a klubot. Ha a csapat lélektelen játékot mutat és kikap az utolsótól, kit emlegetnek? Csak engem! Mikor jelenleg minimális ráhatásom van a mérkőzések alakulására, vagy a csapat életére. És ezek után minden fórumon azt kapom, hogy ide nem férek be, hogy szívbeteg vagyok, hogy alkalmatlan vagyok, hogy rokkant vagyok. A mai napig bezárólag könyörgök a vezetőknek, hogy hagy edzhessek a csapattal és hagy játsszak. Nem akarok senkit megbántani, de a fizikai paramétereimmel és nemzetközi tapasztalatommal lehet, hogy bármelyik másodosztályú meccset el tudnám dönteni, de az edzőközpontból is ki vagyok tiltva. Itt tartunk most és minden Haladást kritizáló posztban egy játékos van nevesítve – én! Pár szurkoló vette a fáradságot, hogy rám írtak, felhívtak és megkérdezték, mi van a háttérben, nekik köszönöm, nektek kitartást! Mindörökké Haladás! – zárta hozzászólását Bajner Bálint.